Eine Serie soll enden, eine andere weitergehen - SVK und SVO mit unterschiedlicher Motivation

In der Bezirksliga will die SpVgg Kaufbeuren endlich wieder punkten – der SVO Germaringen nur nicht verlieren. Aber für den SVO steht mehr auf dem Spiel.

06.05.2023 | Stand: 11:30 Uhr

In der Bezirksliga Schwaben Süd wollen die SpVgg Kaufbeuren und der SVO Germaringen punkten, und zwar aus unterschiedlichen Gründen: Die SVK will die Niederlagenserie beenden und der SVO seine Punkteserie ausbauen.

Drei Spieltage ohne Punkt und Tor

Am Sonntag tritt die SpVgg Kaufbeuren beim Tabellendreizehnten TSV Ziemetshausen an, Spielbeginn ist um 16 Uhr. Die Heimelf benötigt jeden Punkt, sie steht zurzeit auf dem Relegationsplatz. Zuversichtlich ist der TSV, denn er seit drei Spielen ungeschlagen. In die andere Richtung geht zurzeit die SVK, denn sie ist seit drei Spieltagen ohne Punkt und Torerfolg. Vielleicht kommt da Ziemetshausen zur rechten Zeit, denn die SVK war bisher immer erfolgreich in Spielen gegen den Gastgeber. Ein Auge werden die Allgäuer auf TSV-Torjäger Tarik Music richten müssen, der wie SVK-Goalgetter Robin Conrad bisher 14 Mal getroffen hat.

Eine Menge Spieler fallen aus

Abwehrchef Ardi Rramanaj wird auf jeden fehlen nach seinem Platzverweis, ob Atakan Güner, der gegen Aystetten zur Halbzeit verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste, spielen kann, ist fraglich. Kapitän Johannes Martín hat seine Grippe überstanden, Julian Sachs spielte immerhin schon in der Zweiten nach seiner langwierigen Verletzung. Dagegen fehlen weiterhin Lukas Bauer, Dominik Hiltwein und Samy Fischer. „Wir brauchen mal ein dreckiges Tor aus dem Nichts, da zurzeit den Spielern vor dem Tor zu vielen Gedanken durch den Kopf gehen“, analysiert SVK-Trainer Mahmut Kabak. Aber er hofft wie im Hinspiel (4:1) auf drei Punkte.

SVO verspielt Drei-Tore-Führung - Haunstetten holt sie auf

Für den SVO Germaringen steht am Samstag ab 15.30 Uhr beim TSV Haunstetten ein „Sechs-Punkte-Spiel“ auf dem Programm. Beide Teams sind Tabellennachbarn und nur drei Punkte voneinander getrennt. Für den SVO steht dabei vordergründig, zumindest nicht zu verlieren, um die Abstand zu wahren. Doch das Wort Niederlage hat man in Germaringen nach der Winterpause noch nicht in den Mund genommen, denn die Mannschaft von Trainer Johannes Martin ist 2023 weiter noch ungeschlagen. Jedoch hat der verpasste Sieg am vergangenen Spieltag – nach einer 3:0-Führung gegen den FC Oberstdorf – doch etwas gewurmt. Genau über das Gegenteil konnte sich der TSV freuen, denn nach einem 2:5-Rückstand beim SV Egg gelang ihm in der Schlussphase noch der 5:5-Ausgleich.

Gefürchteter Platz in Haunstetten

Den Kampf annehmen wird aus Germaringer Sicht die Marschroute für die Auswärtspartie sein, denn der kleine gefürchtete Platz in Haunstetten ist immer für eine Überraschung gut. Personell mussten ein paar Spieler krankheitsbedingt pausieren, doch Martin hofft, dass diese bis zum Spiel wieder einsatzbereit sind.