Eine Vielzahl an Erfolgen - TV Kaufbeuren glänzt im Allgäu

Kunstturnerinnen des TV Kaufbeuren holen bei den Allgäuer Mannschaftsmeisterschaften mit fünf Teams vier Titel - und sind bei einem weiteren beteiligt.

21.10.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Rekordanmeldezahlen machten es nötig, dass im Turngau bei den Allgäuer Mannschaftsmeisterschaften mit doppeltem Kampfgericht gewertet werden musste. Allein aus Kaufbeuren traten fünf Teams in verschiedenen Leistungs- und Altersklassen an – dabei holte der TV Kaufbeuren vier Meistertitel. Ein sechstes Team gewann mit Kaufbeurer Beteiligung.

Die Siebenjährigen bestimmen Platz eins bis fünf

Voriges Jahr mit noch 0,7 Punkten Abstand Zweiter, lieferten die Siebenjährigen mit historischen 20 Punkten Vorsprung einen Wettkampf erster Güte und wurden verdient Meisterinnen. Aurelia Belotti, Mayla Armstrong, Julika Browarzyk und Milana Hohm wurden durch ein Kemptener Mädchen verstärkt. In den Einzelwertungen belegten sie die Plätze 1 bis 5 und ließen die Konkurrenz chancenlos. Emily Deiter verstärkte im Gegenzug das Kemptener AK8-Team. Sie zeigte sehr sauber geturnte Pflichtübungen und gewann die Balkeneinzelwertung. Auch ihr Team holte den Sieg.

Der nächste Sieg ist ganz knapp

In der erleichterten Kür-Einstiegsklasse LK4 starteten Dziuga Gaidamaviciute, Finja Browarzyk, Johanna Hockerts und Maja Stadelbauer. „Gerade am Sprung ist bei den Mädchen noch viel Luft nach oben. Wir waren gespannt, was die anderen Mannschaften hier mitbringen“, sagte Trainerin Heidi Blaschek. So blieb es spannend, bis die Kaufbeurerinnen als Siegerinnen feststanden. Nicht ganz so leicht taten sich die frisch zusammengestellten LK3-Kürturnerinnen. Florentina Hummel führte das Mannschaftsergebnis an und wurde in der Einzelwertung Achte von 28 Turnerinnen. Für Veronika Lochner war es der erste Wettkampf auf diesem Niveau. Zusammen mit Rebekka Wengler und Emely Hübner erkämpften sie den sechsten Platz.

LK3 patzt und siegt

In der altersoffenen Klasse der LK3 holten Jasmin Kaiser, Sarah Wengler, Selina Krauß und Carina Blaschek ebenfalls den Titel. Alle patzen zwar in der Barrenübung, aber Sarah Wengler rettete mit der drittbesten Barrenkür das Mannschaftsergebnis.

Routiniert durchgezogen

In der Kürklasse LK2 fand Ronja Schmoll zurück in ihren Heimatverein. Zusammen mit Desiree Girgenti, Katharina Burkhardt und Sophie Oestreich zeigte sie solide Ergebnisse. Trotz der höheren Anforderungen arbeiteten sich die Vier mit 50-er Wertungen einen Vorsprung von sechs Punkten heraus und wurden Meisterinnen. „Mit dem Ergebnis sind wir sehr zufrieden. Wir hatten ein gutes Händchen bei der Zusammenstellung der Mannschaften und freuen uns nun auf die nächsten Aufgaben“, bilanzierte Blaschek.

