Einen Tag Tabellenführer - SVK bleibt vorne dran

Kaufbeuren ist nach einem Pflichtsieg weiter erster Verfolger in der Bezirksliga. Der SVO Germaringen schöpft aus siegreichem Kellerduell Mut.

11.10.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Positives Signal gesendet

Mit einem knappen, aber verdienten 2:1-Heimsieg gegen den TSV Haunstetten hat der SVO Germaringen wieder ein positives Signal in der Bezirksliga Süd gesendet. Zwar bleibt die Mannschaft weiter auf dem vorletzten Platz, doch der Anschluss an die nächsten Tabellenplätze ist wieder geschafft. „Ich hoffe, wir haben mit diesem Ergebnis den Bock wieder umgestoßen“, sagte Sportlicher Leiter Oliver Baumann.

Ruhe bewahrt

Schon früh war der SVO mit 1:0 in Führung gegangen, aber die nötige Sicherheit gab es dem eigenen Spiel noch nicht. Erst nach der Halbzeit, als Trainer Markus Wahmhoff ein paar taktische Korrekturen vorgenommen hatte, erspielte Germaringen sich auch mehr Möglichkeiten. Selbst von einem verschossenen Elfmeter ließ sich die Mannschaft nicht aus der Ruhe bringen, belohnte sich vielmehr mit dem Siegtreffer von Timo Wörz mit drei Punkten. „Das war ein wichtiger Arbeitssieg, aber Hauptsache drei Punkte“, sagt SVO-Sportvorstand Willi Wahmhoff erleichtert nach dem Schlusspfiff.

Souverän gestartet

Bei Dauerregen und tiefem Boden gelang der SpVgg Kaufbeuren ein vom Ergebnis her souveräner 4:1-Erfolg über den TSV Ziemetshausen. Nach 60 Minuten führte die SVK 3:0 und es sah auch nach einem klaren Erfolg aus. Doch die Gäste konnten nach einem Freistoß verkürzten und machten es noch einmal spannend. Ziemetshausen hatte weitere Möglichkeiten zum Anschlusstreffer, doch bei SVK-Torwart Fabio Zeche war Endstation. Auf der anderen Seite hatte Kaufbeuren auch Chancen zur endgültigen Entscheidung.

Nach dem 3:0 nachlässig

Aber die Kaufbeurer Zuschauer mussten bis zur 81. Minute warten, bis Uygur zum 4:1 traf. SVK-Geschäftsführer Wolfgang Ressel warnte und appellierte anschließend an das Team: „Wir waren nach dem 3:0 zu nachlässig, das können und dürfen wir uns bei dem nächsten Spiele gegen Bobingen und Egg an der Günz nicht erlauben.“ Nach dem Spiel war aber bei der jüngsten Mannschaft der Bezirksliga der Jubel nach dem Sieg dennoch groß, war sie doch für einen Tag Tabellenführer. Es war aber nur eine Momentaufnahme, da Egg am Sonntag nachgelegt hatte und wieder den Platz an der Sonne übernahm.

