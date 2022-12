Einkaufen, wohnen, genießen: Die Kaufbeurer Innenstadt soll leben - aber wie?

Das Einzelhandelsgutachten 2020 zeigt: Seit 2013 wurden Lücken geschlossen. Einige Probleme haben sich aber auch verschärft. Welche Lösungen im Gespräch sind.

08.12.2022 | Stand: 18:33 Uhr

Die gute Nachricht zuerst. Es bestehen gute Chancen, den Einzelhandels- und Versorgungsstandort Kaufbeuren trotz wachsender Herausforderungen attraktiv und funktionsfähig zu halten. Dieses Fazit zieht Dr. Manfred Heider aus Augsburg in seinem Markt- und Standortgutachten des Einzelhandels (Aktualisierung 2020), das Baureferent Helge Carl in einer Kurzfassung im Bauausschuss präsentierte. Voraussetzung sei, dass die für die Einzelhandels- und Versorgungsattraktivität besonders wichtigen Bereiche – die Innenstadt mit Priorität auf die historische Altstadt und das Stadtteilzentrum Neugablonz – gestärkt werden.

Einzelhandel in Kaufbeuren: 2020 wurde ein Umsatz von 400 Millionen Euro erzielt

Heider stuft Kaufbeuren trotz der Vielzahl an Wettbewerbsstädten im näheren und weiteren Umfeld sowie der anhaltend steigenden Bedeutung des Onlinehandels weiterhin als regional bedeutsames Einzelhandelszentrum ein. 2020 wurden in der Wertachstadt etwa 400 Millionen Euro an Einzelhandelsumsätzen erzielt (2013: 354 Millionen Euro). Gründe für den Anstieg seien die Angebotsausweitung vor allem im Fachmarktbereich und die weitere Konzentration im Einzelhandel auf die Zentren, aber auch Preiserhöhungen und gestiegene Pro-Kopf-Ausgaben. Heider schreibt in seinem Gutachten: „Trotz des nominal gesteigerten Einzelhandelsumsatzes muss ein Rückgang der Orientierung auf den Standort Kaufbeuren festgestellt werden.“

(Lesen Sie auch: Edeka eröffnet in Oberbeuren - so läuft der erste Tag)

Einzelhandelsgutachten: Die Leerstandsproblematik in der Kaufbeurer Innenstadt hat sich seit 2013 verschärft

Die Leerstandsproblematik in der Innenstadt und dabei insbesondere im Altstadtbereich habe sich seit 2013 verschärft. Aufgrund aktueller Betreiberanforderungen und Strukturveränderungen im Einzelhandel seien die Möglichkeiten, weitere Geschäfte in der Altstadt anzusiedeln einschränkt. Deshalb würden Komplementärangebote, wie Dienstleistung, Gastronomie, Freizeit, Kultur, öffentliche (Verwaltungs-)Einrichtungen und innerstädtisches Wohnen, immer wichtiger.

Dienstleistung, Gastronomie, Freizeit, Kultur, öffentliche (Verwaltungs-)Einrichtungen und innerstädtisches Wohnen werden immer wichtiger

Heider rät dazu, abgestimmte Einzelmaßnahmen in den Bereichen Immobilien, Betriebe, Schwerpunkte/Vernetzung, Verkehr/Öffentlicher Raum sowie Image/Marketing konsequent umzusetzen.

In der gleichen Sitzung beschäftigte sich der Bauausschuss mit dem städtebaulichen Rahmenplan für die Innenstadt. Die Sanierungsgebiete I (Innenstadt) und II (Jordanpark & Bahnhof) sollen im vereinfachten Verfahren förmlich festgelegt werden und die öffentliche Beteiligung und Mitwirkung erfolgen. Der Satzungsbeschluss soll im März erfolgen.

(Lesen Sie auch: So soll die Innenstadt von Kaufbeuren attraktiver werden)

CSU will Wasserläufe in der Kaiser-Max-Straße, die SPD möchte mit Marketingmaßnahmen Menschen nach Kaufbeuren lotsen

Die CSU-Fraktion fordert in einem Antrag mit einer Liste von Vorschlägen eine Machbarkeitsstudie zum Gesamtkonzept Innenstadt. Julia von Stillfried kann sich beispielsweise Wasserläufe in der Kaiser-Max-Straße vorstellen und will wissen, ob das überhaupt technisch umsetzbar wäre. Ulrike Seifert (Grüne) setzt auf drei Schwerpunkte: Alt und Neu verbinden, Aufenthaltsqualität und Klimaschutz. Catrin Riedl (SPD) möchte mit gezielten Marketingmaßnahmen die Menschen nach Kaufbeuren statt nach Kempten oder Augsburg lotsen.

Einzelhandelsgutachten 2020 für Kaufbeuren: Ein paar interessante Zahlen & Fakten

Struktur und Entwicklungen im Einzelhandel – Vergleich 2020 und 2013: