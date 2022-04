Einsatz und Leidenschaft - Derby in Stöttwang

Der SV Stöttwang empfängt nach einem Kantersieg mit breiter Brust im Derby den SVO Germaringen. Doch der Tabellenführer zeigte zuletzt auch, dass er kämpfen kann.

01.04.2022 | Stand: 09:58 Uhr

Heute steigt das nächste Derby in der Kreisliga Allgäu Mitte: Der momentan formstarke SV Stöttwang empfängt bereits am Freitag ab 19 Uhr Tabellenführer SVO Germaringen.

Souveränität auf dem Platz

Nach dem Unentschieden zum Auftakt gegen Memmingen möchte der SVO Germaringen im Derby gegen Stöttwang den ersten Dreier nach der Winterpause einfahren. „Stöttwang hat durch den klaren Sieg gegen Kirchheim Rückenwind bekommen, doch wir müssen schauen, dass wir von Beginn an Souveränität auf den Platz bringen“, sagt Trainer Franz Zimmermann. Inwieweit die Platzverhältnisse das spielerische Element zulassen, bleibt abzuwarten, doch dürfen die typischen Derbytugenden auf keinen Fall fehlen, mahnt Zimmermann. „Wir werden auf einen motivierten Gegner treffen, da müssen wir mit viel Einsatz und Leidenschaft zur Sache gehen“, so die Prognose des Germaringer Trainers. (tsc)

Kompakt aus der Abwehr

Der Stöttwang wird am Freitag im Derby gegen den Tabellenführer aus Germaringen alles versuchen, auch in diesem Spiel Punkte zu holen. „Wir werden kompakt aus der Abwehr dem Spitzenreiter das Leben so schwer wie möglich machen. Meine Jungs freuen sich auf das Spiel, viele Zuschauer, Freitagabend, Flutlicht was will man als Spieler mehr“, sagt Trainer Thomas Spannenberger. Und der Coach sieht von Spiel zu Spiel, dass die jungen alles versuchen, um erfolgreich zu sein.