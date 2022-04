Einsatzbereitschaft der Feuerwehren steigt

Im nördlichen Ostallgäu steht den Feuerwehren rund um die Uhr gewartetes Material zur Verfügung. Auch die Gemeinden profitieren von der Kooperation.

Von Klaus D. Treude

19.04.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Mit der Unterzeichnung einer Ergänzung zur Zweckvereinbarung vom 18. Dezember 2018 haben Bürgermeister aus neun Gemeinden die Zusammenarbeit ihrer Feuerwehren erweitert. Immer wieder hatte die Kreisbrandinspektion Ostallgäu Nord bis Mitte des vergangenen Jahrzehnts bei Überprüfungen der ihr angeschlossenen Feuerwehren Mängel festgestellt, etwa an Schläuchen, Atemschutzgeräten und Schutzanzügen. Das lag nicht etwa an der Arbeit der Floriansjünger, sondern schlichtweg am fehlenden Gerät und steigenden technischen Anforderungen. Abhilfe musste her, um bei Einsätzen Leib und Leben der Feuerwehrmänner und -frauen nicht zu gefährden.

Unbegrenzt alle Artikel lesen

1 Monat für nur 0,99 € testen

Monatlich kündbar Jetzt testen Anmelden

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.