Von Kabul nach Kaufbeuren: So läuft die Integration der 55 afghanischen Ortskräfte

55 Ortskräfte aus Afghanistan und deren Familienmitglieder leben in Kaufbeuren. Für deren Integration ist der Arbeitskreis Asyl auf Ehrenamtliche angewiesen.

12.02.2022 | Stand: 17:49 Uhr

Abdul Ahad Alizai steht er vor einer großen Herausforderung: Der 47-Jährige versucht gerade, Deutsch zu lernen und sich in Kaufbeuren zu integrieren. 14 Jahre lang arbeitete er in der afghanischen Hauptstadt Kabul in wichtiger Position für eine internationale Organisation, unterstützte Sicherheitskräfte. Dann übernahm die radikalislamistische Miliz Taliban die Macht im Land. Er kam mit seiner Frau und den acht Kindern nach Kaufbeuren – wie ihm ergeht es 55 sogenannten Ortskräften und Angehörigen.