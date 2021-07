Neues aus dem Einzelhandel in Kaufbeuren: Kollektionen aus eigener Fertigung im Pop-up-Store

Mode und Schmuck aus eigener Fertigung, ein virtueller Rundgang im Einrichtungshaus Himmlisch Wohnen: Was sich im Kaufbeurer Einzelhandel getan hat.

17.07.2021 | Stand: 05:45 Uhr

Die Kaufbeurer Filiale des Textilunternehmens Ernsting’s Family in der Kaiser-Max-Straße 18 hat nach Umbauarbeiten wieder eröffnet. Auf der 189 Quadratmeter großen Verkaufsfläche wurde in den vergangenen Wochen modernisiert. Die Verkaufsräume seien jetzt heller und übersichtlicher gestaltet, teilt das Unternehmen in einer Pressemitteilung mit. Angeboten werden bei Ernsting’s Familiy Kinder- und Frauenoutfits, Herrenwäsche, Spielwaren oder Wohnaccessoires. Ernsting’s Family betreibt 1900 Filialen in Deutschland und Österreich.

Hausrundgang im Internet

Das Einrichtungshaus Himmlisch Wohnen mit einem Standort am Kaufbeurer Bavariaring 6 hat den Lockdown genutzt, um digital nachzurüsten. Das Hauptgeschäft sind Küchen. 12 000 Exemplare liefert das Unternehmen pro Jahr Kunden aus. „Digitaler Hausrundgang“ heißt das Projekt, das Geschäftsführer Adolf Franke in vier seiner sieben Himmlisch-Wohnen-Einrichtungshäuser umgesetzt hat. Auf der Internetseite zeigt sich ein 3-D-Modell des Möbelhauses. Intuitiv klickt sich der User durch ins Innere und steuert durch die Ausstellung. „Wir wollen, dass die Kunden sehen, dass es sich lohnt, in Wirklichkeit vorbei zu schauen“, sagt Franke. Er möchte bis Ende des Jahres alle seine Möbelhäuser mit dem digitalen Hausrundgang ausstatten.

Mode und Schmuck im Pop-up-Store

Am Salzmarkt 8 in der Kaufbeurer Altstadt beleben nun Petra Mogendorf (Mode-Design) und Tanja Zessel (Schmuck-Design) die ehemaligen Räumen von Wolle Rödel. Präsentiert wird in dem Pop-up-Store (ein pfiffiges Ladenkonzept, um vorübergehend den Handel zu beleben) in den nächsten Wochen die Kollektion von Petra Mogendorf, die ausschließlich in ihrem eigenen Atelier in Frankenhofen gefertigt wird und größtenteils aus Unikaten besteht. Ebenso finden Besucher dort die Schmuckkollektion von Tanja Zessel. Außerdem zeigt Thomas Mogendorf auf der Galerie eine kleine Auswahl seiner Bilder. Der Store ist Donnerstag und Freitag, jeweils von 10 bis 18 Uhr, sowie Samstag von 10 bis 14 Uhr geöffnet.

Lesen Sie auch: Im Hubertus in Apfeltrang dreht sich jetzt alles ums Bier