Der Bekleidungshändler C & A schließt 2022 eine Reihe von Filialen in Deutschland. Wie es um den Kaufbeurer Standort steht und welchen Stellenwert er hat.

15.12.2021 | Stand: 18:06 Uhr

Große Auswahl, Kauf per Klick, Lieferung frei Haus und kostenlose Retouren – die Konkurrenz aus dem Internet stellt die Modehändler in den Fußgängerzonen landauf, landab vor große Herausforderungen. Die Corona-Pandemie hat den Online-Handel weiter vorangetrieben und für neue Lücken in bundesdeutschen Stadtzentren gesorgt. Die Bekleidungskette C & A will sich deshalb neu ausrichten und hat angekündigt, 2022 mehrere Filialen in Deutschland zu schließen.