Wie Gablonz zur riesigen Eisbahn wurde

Zu kaum einer Zeit im Jahr passen Legenden und Anekdoten so gut wie zu den Tagen vor Weihnachten. Deswegen füllen wir unseren Adventskalender heuer mit Erzählungen. Die stehen so vielleicht nicht in den Geschichtsbüchern, aber lassen Sie, liebe Leserinnen und Leser, in manches Geheimnis eintauchen.

Gablonz war nicht nur eine sehr schöne Stadt, verfügte über das größte Theater mit einem Sitz mehr als der Rivale Reichenberg. Die Stadt galt als sehr wohlhabend und verfügte über das drittgrößte Steueraufkommen im ganzen Land. Schon sehr früh rollte eine eigene Straßenbahn durch die Stadt. Im Rathaus gab es einen Paternoster, einen Personenaufzug.

Der Gablonzer Stadtrat hatte die rettende Idee

Alles sei bestens geregelt gewesen, berichtet der Neugablonzer Unternehmer Wolfgang Schnabel, der sich auf Erzählungen seiner Eltern beruft - bis auf ein Problem. Es gab lange Winter mit sehr viel Schnee, der kaum abtransportiert werden konnte. Zum Lagern war zu wenig Platz. Nach wochenlangen Diskussionen kam dem Stadtrat die rettende Idee: eine Schneeschmelzmaschine. Gesagt getan, die Maschine wurde in Auftrag gegeben.

In der Presse wurde wochenlang berichtet, und Gablonz war stolz, auch dieses Problem gelöst zu haben. Schließlich wurde die Maschine geliefert. Auf allen Kreuzungen und der Hauptstraße schmolz der Schnee. Viele Menschen schauten bei diesem Ereignis zu. Am Abend gab es ein Fest.

Worauf der große Schreck folgte. Da der Boden gefroren war, konnte das Wasser nicht ablaufen. Zum großen Entsetzen fuhr am nächsten Tag in Gablonz kein Auto, niemand ging zu Fuß. Gablonz sei die größte Eislaufbahn im ganzen Land, so die Schlagzeile.

Die größe Eisbahn blieb in Erinnerung

Sofort wurde die Eisschmelzmaschine in einer Scheune versteckt. Die Kommentare des Rivalen Reichenberg kann man nur erahnen. Im Rathaus war es untersagt, über dieses Thema zu sprechen. Doch jeden künftigen Winter waren die Erinnerungen an die größte Eisbahn Stadtgespräch.

