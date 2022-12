Eishockey, das Schule macht. Einrichtung des ESVK wird gewürdigt.

Die Nachwuchsförderung des ESV Kaufbeuren bekommt von der Erich-Kühnhackl-Stiftung Ausrüstung gespendet. Nebenbei gibt es viel Lob für die momentane Leistung der Joker.

15.12.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Beim ESV Kaufbeuren wurde und wird Wert auf die Nachwuchsförderung gelegt – für den Verein in der eher ländlich geprägten Region ohne potenzielle große Sponsoren fast alternativlos. Die Folgen sind derzeit sehr ansehnlich: Der ESVK behauptet sich mit vielen jungen Spielern aus der Region in der Spitzengruppe der DEL2 und nebenbei spielt die U20 in der Nachwuchs-Bundesliga. Nun bekam die Eishockeyschule des Vereins Ausrüstung von der Erich-Kühnhackl-Stiftung gespendet. „Das ist super, dass wir diese Unterstützung bekommen, denn der Nachwuchs ist unsere Basis“, bedankte sich Karl-Heinz Peukert, geschäftsführender Vorstand des ESVK, bei den Stiftungsmitgliedern – darunter auch Erich Kühnhackl selbst.

Seit 40 Jahren gibt es die Eishockeyschule

Der konnte sich gleich ein Bild machen, an wen die Ausrüstung geht: Denn auf dem Eis wuselten und trainierten die Kinder der Eishockeyschule. Die wurde vor rund 40 Jahren gegründet, hat derzeit 100 bis 120 Mitglieder zwischen vier bis sechs Jahren, die von 25 Trainer und Betreuern begleitet werden, erklärte der Sportliche Leiter Martin Bonenberger. Unter den Trainern sind Johannes Wiedemann, Keeper des ESV Buchloe, oder Urgestein Gerhard Vaitl – manchmal sind auch aktuelle Cracks des ESVK auf dem Eis. Aus der Schule wiederum gingen etwa die Profis Sebastian Furchner oder Stefan Ustorf hervor.

Erich und Erich sind dicke Freunde

Die Erich-Kühnhackl-Stiftung will mit Spenden wie der an die Eishockeyschule den deutschen Nachwuchs fördern, erläuterte Vorstandsmitglied Erich Weishaupt: „Wir machen jedes Jahr eine Weihnachtsaktion, um die Arbeit der Ehrenamtlichen zu honorieren“, sagte der Kaufbeurer und ehemalige Nationaltorwart und erklärte auch, warum er im Vorstand der Stiftung ist: „Der Erich (Kühnhackl) und ich sind seit 40 Jahren Freunde.“ Kühnhackl hat die Stiftung gegründet und viele Bekannte ins Boot geholt – neben Weishaupt auch weitere Kaufbeurer wie Ex-Sparkassenchef Winfried Nusser oder den ehemaligen DEB-Präsidenten Ulf Jäkel.

Dominik Bokk bekam auch Hilfe

Dabei übergibt die Stiftung nicht nur Ausrüstung, sondern sponsort auch Spieler. So berichtete Nusser, dass die Stiftung etwa den jetzigen Nationalspieler Dominik Bokk unterstützt hatte. Auch einem Torwart, der aus seiner Ausrüstung herausgewachsen war und dessen Eltern ihm keine neue finanzieren konnten, wurde geholfen – später spielte er dann in Auswahlmannschaften, erläuterte Nusser. „Die Hilfe ist wichtig für junge Spieler und hilft nicht nur auf dem Eis, sondern auch abseits davon“, sagte deshalb Kühnhackl.

Den kaputten Schläger mit Blech genietet

Auch Kühnackl habe ein Paar Eishockeyschuhe sechs Jahre getragen oder einen kaputten Schläger mit Blech genietet, um noch längere Zeit mit dem zu spielen: „Meine Eltern hatten nicht so viel Geld. Wir haben selbst alles mitgemacht und wissen deshalb, worauf es ankommt“, sagte der Deutsche Eishockeyspieler des Jahrhunderts. Und der Erz-Landshuter schaut auch auf den ESVK wohlwollend: „Der Konkurrenzkampf war schon früher da. Aber den jetzigen Erfolg honoriert man natürlich“, sagte Kühnhackl. Denn der ESVK habe eine „super Entwicklung gemacht“, meint auch Bonenberger. „Der zweite Platz kommt nicht von ungefähr“, fügt er an.

"Der ESVK ist sensationell"

Dem pflichtet Weißhaupt bei: „Der ESVK ist sensationell. Das liegt an den neuen Trainern, die gute Spieler dazu geholt haben. Denn es ist eine Charaktersache, die Leute müssen zusammenpassen.“ Zudem stehen die Torhüter gut, die Verteidigung stabil und kommen die Stürmer besser zurück. Außerdem stimmen die Disziplin und auch der neue finnische Stil, meint Weishaupt: „Finnland ist nicht umsonst Weltmeister.“