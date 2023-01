ESV Kaufbeuren holt im Spitzenmatch am letzten Spieltag des Jahres nur einen Punkt

Starker Jahresabschluss ohne Happy-End: Der ESVK verliert sein letztes Heimspiel 2022 vor ausverkaufter Hütte mit 1:2 nach Penaltyschießen gegen Krefeld.

Von Thomas Schreiber

01.01.2023 | Stand: 11:42 Uhr

Selbst die größten Optimisten und Experten hatten nicht damit gerechnet, dass der ESV Kaufbeuren nach 31 absolvierten Pflichtspielen in der DEL2 zum Jahreswechsel auf Platz zwei steht. Dennoch wirkten die „Happy New Year“ Wünsche am Vorabend zu Silvester bei einigen Spielern etwas gequält, denn der ESVK hatte zuvor die Heimpartie gegen die Krefeld Pinguine knapp mit 1:2 nach Penalty-Schießen verloren.

