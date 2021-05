Joker-Stürmer Tyler Spurgeon hält sich fit, hat aber auch andere Pläne für die kommenden Wochen. Was der 35-Jährige zu seiner Wahl zum „Spieler des Jahres“ sagt.

19.05.2021 | Stand: 12:04 Uhr

Seit fast einem Jahr lebt Tyler Spurgeon nun schon in Kaufbeuren. In dieser Zeit lernte der Kapitän des ESV Kaufbeuren die Stadt und die Menschen nur unter Corona-Bedingungen kennen. „Das Leben hier hat so viel mehr zu bieten. Darauf freue ich mich schon sehr“, sagt Spurgeon.