Eishockeyfans tragen ihre Joker zum Sieg - zur Belohnung gibt's den Moonwalk

14 Busse mit Fans und ungezählte Privatfahrer folgen dem ESVK zum Spiel nach Regensburg. Was treibt sie an? Unser Reporter war dabei.

08.01.2023 | Stand: 10:06 Uhr

Der ESV Kaufbeuren hat auch die zweite Auswärtspartie in Regensburg im DEL2-Freitagsspiel knapp mit 3:2 gewonnen. Allerdings mit dem kleinen Manko, dass es für diesen Sieg diesmal lediglich zwei Punkte gab, denn der Siegtreffer von John Lammers wurde erst in der Overtime erzielt. Doch dies tat der Feierlaune unter den gut 1000 Joker-Fans keinen Abbruch. Die Donau-Arena in Regensburg war an diesem Abend fest in Kaufbeurer Hand.

Die Joker-Anhänger kommen: Fanauflauf am Parkplatz Lechwiesen an der A96 Bild: Thomas Schreiber

Insgesamt machten sich 14 Busse und ungezählte Privatfahrer auf den Weg nach Regensburg und sorgten für eine einzigartige Party in Rot und Gelb. Bereits am späten Vormittag trafen sich die Busspassagiere aus allen Regionen an der Autobahnraststätte Landsberg-Lechwiesen, um dann gemeinsam in einem Konvoi in die Oberpfalz zu fahren. Da staunten andere rastende Autofahrer nicht schlecht, als der komplette Parkplatz mit den Fans des ESV Kaufbeuren gesäumt war. „Die letzten Tage vor der Abfahrt waren schon noch einmal ganz schön stressig, da es bedingt durch viele Krankheiten einige Kartenrückgaben gab, die wir dann wieder an andere Fans unterbringen mussten“, sagte Stefan „Humpa“ Kleinheinz, einer der Mitorganisatoren dieser Bus-Tour. „Aber am Ende haben wir alles gut unter einen Hut gebracht.“

Lesen Sie auch: ESVK-Talent Markus Schweiger steht im Visier der DEL-Klubs

Apropos Hut, auch da hatten die Verantwortlichen eine kreative Idee und besorgten für ein einheitliches Erscheinungsbild unzählige Old-School-Kopfbedeckungen in den Vereinsfarben. Die Idee zu dieser Bus-Tour war schon Anfang November in der Kaufbeurer Fan-Szene gereift, und nach Bekanntgabe waren alle Tickets innerhalb kurzer Zeit vergriffen.

Doch kein Drei-Punkte-Sieg für den ESVK

Die großartige Stimmung im Stadion beflügelte offensichtlich auch die Mannschaft, denn nach der 2:0 Führung zu Beginn des zweiten Drittels sah vieles nach einem Drei-Punkte-Sieg für den ESVK aus. Doch ausgerechnet als die Joker bei einer fünf Minuten währenden Überzahl eigentlich den Sack hätten zumachen können, schlich sich auf dem Eis etwas der Schlendrian ein. „Die Tore sind beide etwas unglücklich gefallen“, beschreibt Torwart Daniel Fießinger die beiden Treffer für Regensburg, die auch dafür sorgten, dass die ausverkaufte Donau-Arena urplötzlich zum Tollhaus wurde.

Hören Sie mal rein: "Stockcheck" - der AZ-Eishockey-Podcast: ESVK-Geschäftsführer Michael Kreitl im Interview

Als die Joker im letzten Drittel dieser Partie nach dem Ausgleich minutenlang in Unterzahl agieren mussten, war auch der Kaufbeurer Anhang wieder gefordert – und auch deren Antreiber Matthias „Bomber“ Reitzner musste Höchstleistung bringen. Um so schöner war es, als John Lammers in der Nachspielzeit den Siegtreffer erzielte und sich alle in den Armen lagen.

Lob für den ESVK von Regensburger Seite

„Diese Fans sind einfach positiv irre, das ist so geil, das habe ich noch nie erlebt“ - so beschreibt Daniel Fießinger kurz nach Spielende seine Empfindungen an diesen Abend. Die Kreativität in der Feierlaune kannte keine Grenzen und so ließ sich Joey Lewis noch zum Moonwalk vor dem Kaufbeurer Block hinreißen. Lob gab es von Regensburger Seite nicht nur aus sportlicher Sicht. In den sozialen Medien wurde über tolle Kaufbeurer Fans geschrieben, und auch die Ordnungshüter im Stadion hatten keinerlei Beanstandungen.