Diese Kaufbeurerin ist jetzt im Landesschülerrat

Emily Elstner von der FOS/BOS Kaufbeuren ist stellvertretende Landesschülersprecherin der Fachoberschulen/Berufsoberschulen. Welche Rechte das Gremium hat.

04.12.2022 | Stand: 05:03 Uhr

Emily Elstner von der FOS/BOS Kaufbeuren ist stellvertretende Landesschülersprecherin der bayerischen Fachoberschulen/Berufsoberschulen.

Wie das Kultusministerium mitteilt, wählten die 41 bayerischen Bezirksschülersprecherinnen und -sprecher aller weiterführenden Schulen im Anschluss an ihre Konferenz in der Jugendherberge Pullach eine neue Schülervertretung auf Landesebene. Kultusminister Michael Piazolo übermittelte seine Glückwünsche an die Neugewählten: „Ich freue mich, dass im Schulalltag demokratische Abläufe gelebt werden. Die Schülersprecherinnen und Schülersprecher setzen sich für die Belange ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler ein und gestalten den Schulalltag aktiv mit – das ist eine verantwortungsvolle Aufgabe. Für uns ist der Landesschülerrat unverzichtbar, denn er meldet uns zurück, was die Jugendlichen bewegt.“

Der Landesschülerrat kann Anregungen und Vorschläge an das Kultusministerium richten

Der Landesschülerrat vertritt die Anliegen der Schülerinnen und Schüler von Förder-, Mittel-, Real-, Berufs- und Fachoberschulen, Gymnasien sowie Beruflichen Schulen. Bei grundlegenden, die Schüler betreffenden schulischen Angelegenheiten hat der Landesschülerrat das Recht, informiert und angehört zu werden. Außerdem kann er Anregungen und Vorschläge der bayerischen Schülerinnen und Schüler an das Kultusministerium richten.