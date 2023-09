Endlich einen Sieg festhalten - SVK und SVO bekommen langsam Druck

Sowohl die SpVgg Kaufbeuren als auch der SVO Germaringen brauchen mal wieder Erfolge in der Bezirksliga. Beide Teams haben Heimspiele - aber noch immer fehlen Spieler.

09.09.2023 | Stand: 04:30 Uhr

In der Bezirksliga rutschen Kaufbeuren und Germaringen in der Tabelle langsam ab. Insofern wollen beide am Wochenende punkten – die SpVgg zuhause und der SVO ausgerechnet gegen SV Egg.

SpVgg Kaufbeuren: Am Samstag empfängt die SVK ab 16.30 Uhr im dritten Heimspiel in Serie den SV Türkgücü Königsbrunn. Nach einem Remis gegen Thalhofen und der Niederlage gegen Mering soll nun ein Sieg her. Doch die Königsbrunner haben wie zuvor Mering Selbstvertrauen tanken können – gegen Germaringen beim 3:1-Erfolg. Und die SVK muss mindestens sechs Wochen auf Torwart Harald Killimann verzichten, der sich im letzten Spiel kurz vor Schluss bei einem Zweikampf das Knie verdrehte. Offen ist, wer am Samstag im Tor steht. Wieder im Training ist Alessandro Mulas, ob es schon für einen Einsatz reicht, wird sich zeigen. Verzichten muss Trainer Mahmut Kabak auf jeden Fall auf Abwehrspieler Dominik Hiltwein, der im Urlaub ist. Kabak weiß um die Stärken der Königsbrunner. Es gelte die schnellen Stürmer aus dem Spiel zu nehmen: „Wir müssen bei Ballverlust sofort in den Abwehrmodus kommen, Doppeln ist angesagt“, so das Erfolgsrezept vom Trainer. Im Vorspiel kommt es zum Derby der beiden Zweiten Mannschaften von der SVK und dem SVO Germaringen. Anstoß der Kreisklassen-Partie ist um 13.30 Uhr. Beide Teams haben schon seit einigen Jahren nicht mehr gegeneinander gespielt, Spannung ist angesagt.