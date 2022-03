Endlich wieder auf der Matte - Junioren-Wettbewerb in Westendorf

Bei den bayerischen Meisterschaften in Westendorf holt die TSV-Jugend den Titel. Die Schüler sind dritter. Und der Verein erhält viel Lob als Ausrichter.

21.03.2022 | Stand: 18:45 Uhr

Es ist eine gefühlte Ewigkeit her, dass die bayerische Mannschaftsmeisterschaft für Schüler und Jugendliche Glanz versprühte. Nun war es wieder soweit. Der TSV Westendorf richtete mit Bravour die Landesmeisterschaften aus und feierte am Ende einmal Gold und einmal Bronze.

Zuletzt kaum Veranstaltungen

„Es ist so, als hätte es nie was anderes gegeben“, sagte Nachwuchscheftrainer Jürgen Stechele strahlend. Dass endlich wieder eine Veranstaltung dieser Größenordnung stattfand, „ist nicht nur topp für die Kinder, sondern besonders für den Ringkampfsport.“ Es sei eine rundum gelungene Veranstaltung gewesen. Denn für Ausrichter TSV Westendorf gab es auch sportlich Grund zum Feiern. Die Jugend schaffte Großartiges und zwang in drei Kämpfen ihre Konkurrenz in die Knie. Im Vorfeld der Titelkämpfe gab es noch einige Probleme, weil Noah Wurmser und Maximilian Prestele in andere Gewichtsklassen aufrücken mussten. Fiel der Auftaktkampf gegen den SC Isaria Unterföhring mit 18:15 auch noch knapp aus, war das Duell gegen den SC Oberölsbach umso deutlicher, das der TSV mit 20:11 für sich entschied. Da auch die Nürnberg Grizzlys ihre Kämpfe bis dahin gewannen, ging es im finalen Kräftemessen noch darum, wer sich die Mannschaftskrone in Bayern holt. Beide Teams waren zudem schon für die nationale Endrunde qualifiziert. Gegen die Franken erkämpften sich die Hausherren sechs Einzelsiege, was zum viel umjubelten 17:11-Gesamtsieg reichte.

Jugend mit Kämpferherz

„Ich bin absolut zufrieden“, sagte Coach Maximilian Goßner und klatschte jeden seiner Ringer einzeln ab. „Dass wir gegen Nürnberg gewonnen haben, ist einfach klasse.“ Der Trainer bescheinigte seinem Team ein Kämpferherz, denn Gold sei nicht eingeplant gewesen. Für den TSV geht es nun Ende April in Heusweiler (Saarland) bei der deutschen Mannschaftsmeisterschaft weiter.

Schüler scheitern knapp

Von daheim aus werden ihnen mit Sicherheit die jüngeren Vereinskollegen fest die Daumen drücken. Für die Schüler hat es mit Platz drei nicht für die nationalen Titelkämpfe gereicht. Sie starteten gegen den späteren Meister SV Siegfried Hallbergmoos mit einer 16:21-Niederlage, düpierten in der Folge Penzberg mit 36:4, gewannen dann souverän gegen Berchtesgaden (24:16) und Unterföhring (26:12), aber verloren den entscheidenden Kampf gegen Nürnberg mit 16:21. Damit lösten die Grizzlys wie auch bei der Jugend das Ticket für die Endrunde. „Wir haben eine Medaille geholt. Gegen Nürnberg entschieden Nuancen. Es war ein Kampf auf Messers Schneide mit dem glücklicheren Ende für Nürnberg“, analysierte Jürgen Stechele. Dennoch sei er mächtig stolz auf die Jungs, „die mit einer Freude gerungen haben.“

Zufriedene Funktionäre

Der Jugendreferent des Bayerischen Ringer-Verbandes, Dieter Rauch (Regensburg), zog ein positives Gesamtfazit: „ Westendorf hat eine tolle Meisterschaft ausgerichtet. Es ist alles bestens gelaufen. Die stärksten Teams haben sich am Ende durchgesetzt.“ Abteilungsleiter Thomas Stechele und die vielen fleißigen Helferinnen und Helfer des TSV nahmen das Lob gerne hin: „Wir sind total zufrieden. Für uns ist es ein super Ergebnis“.

Lesen Sie auch