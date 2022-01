Endlich wieder eine Messe? Bauplus soll im Februar stattfinden

Es wäre die erste Messe seit Beginn der Pandemie in Kaufbeuren: Anfang Februar ist die Bauplus geplant. So sieht das Hygienekonzept aus.

19.01.2022 | Stand: 18:09 Uhr

Trotz der Pandemie soll die Bau- und Einrichtungsmesse Bauplus wie geplant am 5. und 6. Februar im Kaufbeurer Eventcenter stattfinden. „Es gibt derzeit keine neuen Entwicklungen“, sagt Jens Güttinger mit Blick auf Corona-Zahlen und politische Vorgaben. Der Unternehmer hatte im Dezember sein Hygienekonzept bei einem Pressetermin vorgestellt. Dies solle ein Höchstmaß an Sicherheit für Besucher, Mitarbeiter und Aussteller gewährleisten. Es wäre, die erste Messe seit Langem in der Region. Im vergangenen Jahr war die Bauplus in Kaufbeuren wegen der hohen Inzidenzzahlen mehrfach verschoben und schließlich abgesagt worden.