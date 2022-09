Energiekrise zum Trotz: Die Weihnachtsbeleuchtung in Kaufbeuren ist gerettet

Energiekrise und Sparbemühungen hin oder her: Für die Weihnachtsbeleuchtung haben die Kaufbeuer nun eine Garantie. Die festliche Deko bleibt, aber leicht abgespeckt.

21.09.2022 | Stand: 19:07 Uhr

Energiekrise und Sparbemühungen zum Trotz: Die Bürgerinnen und Bürger Kaufbeurens müssen nicht auf ihre Weihnachtsbeleuchtung verzichten. Die Stadt plant derzeit allenfalls, etwas Strom zu sparen, auch wenn letztlich noch der Stadtrat darüber entscheiden muss. „Wir wollen etwas an der Zeit knapsen“, sagte Oberbürgermeister Stefan Bosse in der Kaufbeurer Bürgerversammlung, die mit 50 Besucherinnen und Besuchern im Stadtsaal stattfand. Das heißt: später anschalten, früher ausschalten. Die ohnehin schon sparsame LED-Dekoration sei bislang immer 60 Tage und täglich acht Stunden im Einsatz, sagte Baureferent Helge Carl. In dieser Zeit verbrauche sie so viel Energie wie ein Vierpersonen-Haushalt im Jahr. Gespart wird aber an anderer Stelle.

