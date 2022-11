Enthusiastische Jugend - SVM dreht in München auf

Der SV Mauerstetten gewinnt beim Tabellenführer der Volleyball-Bayernliga – und zwar deutlich.

Sensationell holten sich die Volleyball-Damen 1 des SV Mauerstetten einen deutlichen 3:0-Sieg (25:14, 25:17 und 25:21) beim hoch favorisierten DJK Turnerbund München II und kletterten damit auf den zweiten Platz in der Bayernliga Süd. „Unsere Mädels haben toll gespielt. Kampfbereit, gewitzt, gute Aufschlagserien, auch die Blockarbeit war teilweise sehr gut. Sie haben mit Recht 3:0 gewonnen“, meinte das Fan-Paar Annelie und Gerhard Gerlach.

Erster Satz unerwartet klar

Der SVM, der mit Marina Zabel, Eva Kleiner, Mona und Sandra Gärtner, Ina Wahmhoff, Nelly Hatzenbühler und Nadine Birk begonnen hatte, ging schnell mit 4:0 in Führung. Der TB kam gar nicht ins Spiel und nahm beim Stand von 1:5 eine erste Auszeit. „Wir haben die Spielerinnen unentwegt angefeuert und waren bei den sehr wenigen Zuschauern nicht zu überhören“, berichten die Gerlachs. Anschließend glichen die Gastgeberinnen durch unglückliche Annahmen des SVM aus (5:5). Die Angreiferinnen des SVM kamen aber wieder besser ins Spiel und holten durch einige gelungene Blocks von Sandra Gärtner und Marina Zabel schließlich den ersten Satz (25:14).

Aufholjagd im zweiten Abschnitt

Dann lag der SVM zunächst zurück, doch Eva Kleiner startete mit zielgenauen Bällen der Linie entlang die Aufholjagd im zweiten Abschnitt. Trotz einer Aufschlagserie der Gastgeberinnen glich nun der SVM mit gelungenen Aktionen am Netz von Mona Gärtner aus (11:11). Nelly Hatzenbühler brachte ihre Farben mit einem raffinierten zweiten Ball als Ableger erstmals in Führung. Mit vielen Punkten am Netz über die Mitte und guten Aufschlägen beendete der SVM den zweiten Satz siegreich (25:17).

Mit der unveränderten Aufstellung kämpfen sich die jungen Ostallgäuerinnen in den dritten Satz und kamen durch eine überragende Abwehraktion von Marina Zabel zum 2:2. Beide Mannschaften kämpften nun verbissen um jeden Vorteil. In der ganzen Aufregung bekam sogar die Trainerin des TB, die von Länderspielen bekannte „Mirtl“ Schütze, die Gelbe Karte. Mit Kampf und Ina Wahmhoff, die mit beherzt am Netz geschlagenen Bällen gepunktet hatte, ging Mauerstetten schließlich in Führung (20:19). Ein Aufschlag-Ass von Eva Kleiner und noch ein „Monster“-Block von Sandra Gärtner beendeten das Match beim insgesamt schwach spielenden Tabellenführer aus München zum 3:0-Sieg.

Monster-Block zum Sieg

Der SV Mauerstetten, bei dem noch Franziska Holderried, Lara Schmid, Caja Karpf, Lea-Marie Weh und Alissa Birk zur Verfügung gestanden hatten, spielte konstant und motiviert. „Auch den Spielerinnen, die draußen standen und nicht zum Einsatz kamen, gebührt großes Lob. Sie haben ihre Kameradinnen auf dem Feld lautstark unterstützt“, erklärten die Gerlachs.

