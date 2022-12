Erfolgreich gedreht - TSV entscheidet Kampf im zweiten Abschnitt

Nach einer bittere ersten Hälfte gegen Burgebrach, schaffen die Ringer des TSV Westendorf in der Oberliga noch einen Sieg. Ion Gaimer und ein Coach bleiben cool.

05.12.2022 | Stand: 11:51 Uhr

Mit einer beeindruckenden zweiten Halbzeit haben die Westendorfer Ringer den TSV Burgebrach am Ende eindrucksvoll in die Knie gezwungen. Durch den mehr als verdienten 18:12-Erfolg über die Oberfranken bleiben die Ostallgäuer zumindest in der Sparkassen Arena im Bürgerhaus Alpenblick weiter ungeschlagen in dieser Oberliga-Saison.

Niklas Steiner verletzt sich

„Die Mannschaft hat wieder einmal Moral bewiesen und sich eindrucksvoll zurückgekämpft“, erklärte Zweiter Vorsitzender Bernhard Hofmann. Dabei lagen die Gastgeber zur Pause deutlich mit 4:11 zurück. Bereits im ersten Kampf des Abends musste Westendorf einen sichergeglaubten Sieg von Niklas Steiner begraben. Der 17-jährige Kaderathlet des Deutschen Ringer-Bundes hatte mit 9:1-Wertungspunkten gegen Nick Gutorov geführt, ehe er sich aus dem Kampf heraus am Knie verletzte – was ihn nach fast zweiminütiger Behandlung zur Aufgabe veranlasste. Simone Iannottoni gewann im Schwergewicht gegen Jens Bayer mit 5:0-Wertungspunkten. Auch Michael Steiner (61 kg, Freistil) erzielte zwei weitere Zähler für seinen TSV, als er Mukhmad Khakimov mit 12:5 bezwang.

Zur Halbzeit liegt Westendorf klar hinten

Chancenlos war dagegen Felix Kiyek im Halbschwergewicht gegen den Péter Dömök. Der Burgebracher siegte souverän mit 11:0. Im letzten Kampf vor der Pause hatte Niclas Gaa eine schwere Nuss mit Johann Engelhardt zu knacken: Nach 4.19 Minuten schulterte sein Gegner ihn nach einem 0:14-Rückstand vorzeitig.

Trainer und Abteilungsleiter bleiben gelassen

„Die Aufgabeniederlage unmittelbar zu Beginn des Kampfes war und ist sehr bitter. Wir wussten aber, dass wir hinten raus noch starke Ringer haben und das kompensieren können“, meinte jedoch Griechisch-römisch-Cheftrainer Maximilian Goßner. Auch Abteilungsleiter Thomas Stechele prognostizierte: „Ich habe gesagt, dass wir mindestens noch vier Kämpfe gewinnen. Doch es wollte mir keiner so recht glauben“, sagte der Ringerchef schmunzelnd.

Aufholjagd mit Ansage

Und mit dem Beginn des zweiten Durchgangs starteten die TSV-Athleten durch. Simon Einsle (86 kg, Freistil) siegte kampflos, damit wanderten vier Mannschaftspunkte auf das Westendorfer Konto. Daniel Joachim (71 Kilo) hatte mit Yunier Castillo Silveira einen starken Gegner vor der Brust. Trotz seiner knappen 2:3-Niederlagen klatschten die Zuschauer frenetisch Beifall. In der Folge punktete Felix Jürgens (80 Kilo Greco) Alexander Giehl vorzeitig aus. Vor den abschließenden Duellen im Weltergewicht stand es deshalb 12:12.

Ion Gaimer in der Oberliga eine Macht

Mit seiner Erfahrung und Routine zeigte Ion Gaimer (Greco) dem Burgebracher Torres Leonardo Quintero die Grenzen auf. Nach 3.27 Minuten punktete der 40-Jährige seinen Gegner vorzeitig aus. Hofmann sprach von großen Respekt für diese Kampfleistung, auch Stechele zog seinen Hut: „Was er Woche für Woche abliefert, und er hat genau gewusst, dass wir seine Punkte brauchen, ist einfach sensationell.“

Matthias Einsle neben und auf der Matte

Danach stellte sich Freistil-Cheftrainer Matthias Einsle in den Dienst der Mannschaft – und gewann sein Duell gegen Josef Giehl mit 6:2-Wertungspunkten. „Die erste Halbzeit ist für uns nicht optimal verlaufen, aber im zweiten Durchgang lief es für uns topp“, analysiert Goßner.