Erinnern an das Vergangene im KZ-Außenlager Steinholz

10.11.2021 | Stand: 14:45 Uhr

Erinnern an das Vergangene – Vergleichen mit der Gegenwart – Bangen um die Zukunft, so lassen sich auch die Inhalte der diesjährigen Gedenkveranstaltung zur „Reichspogromnacht 1938“ auf einen Nenner bringen. Auf Einladung des Veranstalters Ortskartell Kaufbeuren im Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) hatten sich etwa 80 Frauen und Männer in der Gedenkstätte Steinholz/Mauerstetten eingefunden, um der 472 jüdischen Toten zu gedenken, die als Zwangsarbeiter in dem Barackenlager – Außenlager des Konzentrationslagers Auschwitz – in einem unsäglichen Martyrium ermordet wurden.

Zwei Parteien sollen sich ähneln

Zum Erinnern und gegen das Vergessen skizzierte Werner Gloning, ehemaliger DGB-Regionalvorsitzender und immer noch aktiver Kreisvorsitzender Günzburg, ein politisches und gesellschaftliches Szenario der Gegenwart, das sich in seinen Inhalten an den Geschehnissen der 1930er Jahre ausrichtete. Er sehe erschreckende Parallelen, früher die NSDAP, heute die AfD. Vor 1933 hätte die NSDAP permanent Politikgiftgemisch versprüht: Hass, Hetze, Intoleranz, Nationalismus, Fremdenfeindlichkeit und Sündenbock-Theorien, Juden betreffend. Letztlich verfahre die AfD nach dem gleichen Muster.

Rechtsextremen den Nährboden entziehen

Hier entstehe eine Lawine, die es zu stoppen gelte, forderte Gloning zum Gegensteuern auf: Aufklären, Bildung verbessern, Nulltoleranz gegen Rechtsextremismus und die AfD dürfe nicht als normale Partei behandelt werden, sind einige der Maßnahmen der „To Do List“ – nicht nur auf der politischen Agenda. „Wir brauchen mehr Gerechtigkeit und soziale Sicherheit für die Menschen, um Rechtsextremen den Nährboden zu entziehen“, erklärte Gloning. Als besondere Gäste nahmen die DGB-Regionalvorsitzende Silke Klos-Töllinger und Kreisrat Paul Wenger teil.

9. November mit dreifacher historischer Bedeutung

„Wer vom Erinnern spricht, arbeitet an der Gegenwart“ bekräftigte zudem Stadtrat Martin Valdez-Stauber als offizieller Vertreter der Stadt Kaufbeuren in seinem Grußwort den Sinn dieser Gedenkveranstaltung. Als Maxime müsse die Erkenntnis sein, dass so etwas nie wieder passieren dürfe. Bundestagsabgeordnete Susanne Ferschl betonte die dreifache historische Bedeutung des 9. November. 1918 Ausrufung der Republik, 1938 Pogromnacht und 1989 Mauerfall. „Ihr habt keine Schuld, aber ihr seid schuld, wenn ihr das Vergessen zulasst“, zitierte sie eine Zeitzeugin. Dabei maß sie der Pogromnacht eine besondere Rolle zu, denn sie sei Auftakt einer bis dahin noch nie da gewesenen, systematischen Vernichtung in der Menschheitsgeschichte geworden.

Soziale Medien als Plattform für Hass

Ortsvorsitzender Paul Meichelböck, der als Organisator in Kooperation mit mehreren städtischen Einrichtungen die Veranstaltung moderierte, gab den bekannten Sozialen Medien die Mitschuld an der Entwicklung. Sie würden Hass und Hetze fördern und seien eine willkommene Plattform für rechtsextremes Gedankengut, getragen von der AfD. Die Gedenkveranstaltung sei auch wichtig, um sich gegen Unmenschlichkeit und Unrecht zu wehren und sich für Menschenrechte für Alle einzusetzen.

