Erinnerungen an die Kaufbeurer "Stubenmalerin" Bele Berge

Eine Ausstellung in der Pfarrgasse erinnert an die Künstlerin Bele Berge. Inspiration fand sie weniger in ihrer Geburtsstadt Kaufbeuren, sondern weiter südlich.

18.01.2022 | Stand: 11:00 Uhr

Die Pfarrgasse in der Kaufbeurer Altstadt wird ihrem inoffiziellen Ruf als „Kunstmeile“ immer wieder gerecht. So ist derzeit im Schaufenster des Hauses Nummer 13 eine Ausstellung von Gemälden der Künstlerin Bele Berge zu sehen. Zu Lebzeiten nahm die selbst ernannte „Stubenmalerin“ im öffentlichen Leben der Wertachstadt einen festen Platz ein. Die ausgebildete Krankenschwester sammelte Berufserfahrung bei einem dreijährigen Aufenthalt in Australien und einem Jahr in der Schweiz. Als „Stubenmalerin“ bezeichnete sich die 1942 geborene und vor fünf Jahren verstorbene Gabriele („Bele“) Berger deshalb, weil sich die Motive ihrer Bilder als Skizzen ins Haus holte. Quasi in der heimischen Stube setzte sie ihre Aufzeichnungen dann in Gemälde um. Entstanden sind dabei ausschließlich Blumen- und Landschaftsbilder, zu denen sie vor allem rund um ihren Lieblingsort, den idyllischen Weiler Luimoos in der Gemeinde Rückholz, inspiriert wurde.

Die Kaufbeurer Malerin hinterließ rund 100 Aquarelle

Berges Bilder beeindrucken durch eine detailgetreue Wiedergabe und klare, harmonische Farbgebung der Motive. Ihr künstlerisches Werk umfasst etwa 100 Aquarelle, die ihre feste Heimstatt in Berges Geburtshaus in der Kaufbeurer Pfarrgasse gefunden haben. Anlass für die nun im dortigen Schaufenster arrangierte Präsentation einiger ausgewählter Gemälde ist der 80. Geburtstag von Bele Berge, den sie dieser Tage gefeiert hätte. Ihre Schwester Christa Berge, die die Ausstellung initiiert hat, betont, dass es sich nicht um eine Verkaufsschau handle. Vielmehr gehe es darum, die Kunst Bele Berges zu betrachten, sind die Naturimpressionen auf sich wirken zu lassen und sich in die Psyche der Künstlerin einzufühlen.

"In dieser Familie malt fast jeder"

„In dieser Familie malt fast jeder“, berichtet Christa Berge. Deshalb bewahrt sie nicht nur das künstlerische Erbe der „Stubenmalerin“. Auch Arbeiten von Ekkehard Wildung, dessen Werke bisher bei drei Ausstellungen im Schaufenster in der Pfarrgasse zu sehen waren, und von Marianne Ziegler befinden sich im Fundus von Christa Berge wieder. Nicht nur die verwandtschaftlichen Bindungen sind für sie Anlass, die Werke zu präsentieren, sondern ihr gehe es auch um eine Hinwendung zur Kunst. Mit den Ausstellungen will Christa Berge den Akteuren in Kaufbeuren auch posthum ein Forum bieten und sie bekannter machen.

Die Laufzeit der Ausstellung ist noch offen

Wie lange die Ausstellung im Schaufenster läuft, steht noch nicht fest. Das hänge von der Suche nach weiteren geeigneten Themen für Präsentationen dort ab. Die legen neben Christa Berge auch ihre Nichte Franziska Berge sowie deren Mann Jochen Fleschhut-Berge fest.

