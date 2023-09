Erinnerungsfoto mit Erik ten Hag und AZ-Reporter Thomas Schreiber

In der Champions League empfängt Bayern München Manchester United. AZ-Sportreporter Thomas Schreiber hat dessen Trainer getroffen, als er noch die Zweite des FCB trainiert hat.

19.09.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Wenn Manchester United am Mittwoch ab 21 Uhr mit Trainer Erik ten Hag in der Champions-League beim FC Bayern München antritt, dann erinnert sich auch unser freier Sportmitarbeiter Thomas Schreiber an eine Begegnung mit dem holländischen Übungsleiter.

Von Bayern über Ajax zu ManU

„Es war in der Saison 2013/14, als er die Zweite Mannschaft des FC Bayern betreut hat. Ich durfte nach einer Partie ein Interview mit ihm führen, als seine kleinen Bayern gegen die Zweite Mannschaft des FC Augsburg in der Regionalliga Bayern angetreten war“, erzählt Schreiber, der als Spiel- und Medienbeauftragter beim Bayerischen Fußballverband (BFV) auch für die Trainerstimmen nach Spielen zuständig ist. Ten Hag betreute die Zweite Mannschaft des FC Bayern von 2013 bis 2015 – dann folgten Stationen beim FC Utrecht und Ajax Amsterdam, ehe er nach Manchester gewechselt ist.

Ten Hag war nett - andere weniger

„Obwohl seine Mannschaft diesmal nicht den besten Tag erwischt hatte, gab der Holländer im Rosenaustadion professionell und freundlich Antworten zum Spiel und war auch noch für ein Erinnerungsfoto zu haben“, berichtet Schreiber über die kurze Begegnung. Die sei auch noch nett gewesen: „Das ist nicht immer so selbstverständlich. Es gab in der Regionalliga auch schon klangvolle Trainernamen, die einen gerne mal warten lassen und dann nur kurze Sätze abliefern“, berichtet der Sportreporter, der nun bereits in seine zehnte Saison als Spiel- und Medienbeauftragter geht.