Erste Flüchtlinge in Bussen treffen in Kaufbeuren ein

70 Flüchtlinge aus der Ukraine sind am Freitagnachmittag in der Schrader-Turnhalle in Kaufbeuren angekommen. Wie es für die Menschen nun weitergeht.

18.03.2022 | Stand: 16:13 Uhr

Die ersten Flüchtlinge aus der Ukraine sind am Freitagnachmittag in der Kaufbeurer Schrader-Turnhalle eingetroffen. Das Gebäude war zuvor von Ehrenamtlichen des BRK als Übernachtungsmöglichkeit hergerichtet worden (wir berichteten). Es gilt als Erstaufnahmeeinrichtung für Ukrainer, die der Stadt von der Regierung zugewiesen werden.

Die Geflüchteten kommen in der Schrader-Halle nach Tagen erstmals zur Ruhe. Bild: Mathias Wild

In zwei Bussen sind 70 Frauen, Kinder und einige Männer eingetroffen. Die Menschen, die Tage auf der Flucht vor dem Krieg in der Ukraine hinter sich haben, wurden von Ehrenamtlichen des BRK, Mitarbeitern der Stadt sowie mehreren Dolmetschern begrüßt. Die Turnhalle ist für 80 Menschen ausgelegt. Die Ukrainer sollen dort zur Ruhe kommen, schlafen und verpflegt werden, bis sie nach ein bis zwei Tagen in Gastfamilien oder in andere Unterkünfte wechseln. Die BRK-Schnelleinsatzgruppen mit ihren Verpflegungs- und Betreuungstrupps aus Buchloe und Pfronten haben Schlaf- und Aufenthaltsgelegenheiten geschaffen, sanitäre Anlagen vorbereitet, Wäsche und Bekleidung organisiert.

Die Ukrainer haben Dinge dabei, die in ein, zwei Taschen passen. Bild: Mathias Wild

Peter Pohl, der Hallen-Manager vom BRK, war mit den Helfern von den Bereitschaften aus Pfronten und Buchloe auch bei der „Flüchtlingskrise“ 2015 im Einsatz, als die Schraderhalle zur Übernachtungsstätte wurde. Wie damals stehen auch jetzt Mitarbeiter der Stadtverwaltung bereit. Wenn nötig, unterstützen die Mitglieder des Kaufbeurer Asylkreises und anderer Organisationen, Dolmetscher sowie Helfer aus den Reihen der 60 in Kaufbeuren lebenden Ukrainer die Schutzsuchenden. „Wichtig wäre, zu wissen, wer wann kommt“, sagt der städtische Sozialreferent Markus Pferner. Aber das war im Vorfeld unklar.

Das BRK versorgt die Menschen, die vor dem Krieg in ihrer Heimat geflohen sind. Bild: Mathias Wild

Das Bayerische Rote Kreuz, Stadt und Landkreis arbeiteten hervorragend zusammen, betonen beide Seiten. Trotz der Routine ist der Aufwand immens. Die Schnelleinsatzgruppen (SEG) mit ihren Verpflegungs- und Betreuungstrupps aus Buchloe und Pfronten haben Schlaf- und Aufenthaltsgelegenheiten geschaffen, sanitäre Anlagen vorbereitet, Wäsche und Bekleidung organisiert, können medizinische Hilfe bieten und Impfangebote unterbreiten. Eine Heizanlage bläst warme Luft in die Halle. Das Bayerische Rote Kreuz will die Flüchtlinge versorgen, die oft nur das haben, was in die Koffer passte.

Auch 2015 war es so, als die Halle bereits zur Übernachtungsstätte umgebaut wurde. Pferner verweist auf die wertvollen Erfahrungen von damals, als erst niemand wusste, wie viele Menschen in der Region Zuflucht suchen würden. Und doch ist vieles anders. Menschen aus der Ukraine kommen auch mit dem eigenen Auto, vielleicht mit dem Zug. Auch die Regierung weistdie Flüchtlinge der Stadt und dem Landkreis zu, so wie an diesem Freitagnachmittag. Die EU hat ihnen vorübergehenden Schutzstatus zugestanden, das heißt eine Aufenthaltserlaubnis für zunächst ein Jahr.

Der Einsatz für die Flüchtlinge zeigt Peter Pohl als Vertreter der Bereitschaften auch etwas anderes: „Es ist einfach toll, wie die Mitglieder in so kurzer Zeit so effektiv zusammenarbeiten.“ Lange war coronabedingt keine gemeinsame Übung möglich. „Trotzdem klappt das alles wie am Schnürchen.“ Er bittet, derzeit von Sachspenden abzusehen oder diese gar vor der Halle abzustellen. Stattdessen seien Geldspenden aktuell die sinnvollste Hilfe.

