Erweiterung des Einkaufszentrums Märzenpark erzürnt Anwohner in Kaufbeuren

Investor Josef Scheibel plant ein Parkhaus mit Kompakt-Baumarkt, Büros und Wohnungen. Doch es regt sich Unmut.

10.06.2022 | Stand: 18:42 Uhr

Ab 2024 möchte Josef Scheibel seinen Märzenpark an der Mindelheimer Straße in Kaufbeuren erweitern. Es geht um ein Parkhaus, einen kompakten Baumarkt, Büros und Wohnungen. Dazugekauft hat der Unternehmer bereits das angrenzende Gelände mit dem Rofu-Kinderland. Die Stadtverwaltung ist mit der Planung schon befasst. Wenig Gefallen finden Anwohner der Bergstraße daran. Sie fürchten eine „Betonwüste“. Besonders sauer stößt Ev Waldmann und ihrem Mann Ulrich Bihlmayer auf, dass die Stadt auf der gegenüberliegenden Seite der Kemptener Straße mit einem „autofreien“ Wohngebiet Blasiusblick wirbt und dafür Parkplätze für das neue städtische Quartier im Märzenpark anmieten will. Daraus könnten dem Investor Vorteile erwachsen.

