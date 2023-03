Gegen die besten Faustballer der Welt - was auf den TV Neugablonz in der Bundesliga zukommt

Nach dem Aufstieg in die Bundesliga trifft der TV Neugablonz auf die Crème de la Crème Deutschlands im Faustball. Sogar der FC Bayern München der Sportart ist dabei.

11.03.2023 | Stand: 18:30 Uhr

Der FC Bayern München kommt – zumindest der des Faustballs. Denn nach dem etwas überraschenden Aufstieg in die Bundesliga treffen die Männer des TV Neugablonz in der nächsten Hallensaison auf den TSV Pfungstadt. „Und das ist der FC Bayern des Faustballs. Der ist der Europapokal- und Weltpokalsieger“, erklärt Magnus Elstner, Stellvertretender Abteilungsleiter Faustball beim TVN. Insofern hat der Aufstieg auch für Neugablonz eine große Bedeutung, berichtet Elstner weiter: „Wir haben auch viele Glückwünsche von anderen Vereinen aus der Stadt und aus der Faustballwelt bekommen.“

Der Aufstieg der Männer scheint auf dem ersten Blick folgerichtig zu sein: Seit Jahren spielen die Herren und Damenteams des TVN in den oberen Ligen sowohl in der Halle als auch in der Freiluftsaison. Der Verein leistet gute Jugendarbeit und wurde auch deshalb zum nationalen Faustball-Stützpunkt des Verbandes ausgewählt. Doch die Vorzeichen vor der Saison waren nicht gut.

In der Freiluftsaison davor abgestiegen

„Kurioserweise sind wir in der Freiluftsaison davor in die Bayernliga abgestiegen“, erzählt Elstner. Doch da hatte der TVN Verletzungspech, zudem war Abwehrrecke und Zuspieler Andreas Schneeweis nicht dabei. Der Augsburger brachte dann mit seinem ruhigen Arm und seiner Erfahrung vor und in der Hallenspielzeit wieder Ruhe ins Team. Zudem reiften in der auch die jungen Spieler. Außerdem war die Angriffszange des TVN gleichsam eine Waffe: Christoph Sax ist aufgrund seiner Schlagkraft gefürchtet und Sandro Bürger hat die beste Sprungkraft in der 2. Bundesliga. „Es ist bekannt, dass es unangenehm ist, gegen uns zu spielen“, sagt Elstner stolz. Am Ende sprang im Qualifikationsturnier der Aufstieg zusammen mit dem TV Waibstadt heraus.

Direkter Aufstieg geplant

Zwar muss der TVN in der kommenden Freiluftsaison erst einmal in der Bayernliga ran. „Aber da können unsere jungen Spieler reifen“, sagt Elstner. Ziel ist aber trotzdem der direkte Aufstieg in die 2. Bundesliga. Und möglichst mit diesem Motivationsschub in die Erste Liga zu starten.

Die Bundesliga ist ein Traum

„Die Bundesliga ist ein Traum von uns acht Spielern. Ich kann gegen Faustball-Idole spielen, die ich sonst nur aus den Übertragungen aus dem Internet kenne“, erzählt der 24-Jährige. Denn beim deutschen Serienmeister Pfungstadt steht zum Beispiel Patrick Thomas im Kader: „Das ist der beste Faustballer der Welt“, meint Elstner. Und hinter dem TSV warten mit Vaihingen/Enz und Käfertal zwei weitere Schwergewichte in der zweigeteilten Bundesliga mit einer Süd und Nord-Division.

Der TV Neugablonz mit (von links) Sandro Bürger, Magnus Elstner, Christoph Sax und Michael Friedrich. Bild: Mathias Wild

Faustball ist eine der ältesten Ballsportarten der Welt und wird in der Bundesliga in Fünfer-Mannschaften über fünf Gewinnsätze gespielt. „Es passiert sehr viel. Es gibt spektakuläre Flug- und Abwehraktionen, sodass jeder Punkt ein emotionaler Höhepunkt ist. Bei Spielen mit Teams auf Augenhöhe sind das packende Duelle“, erklärt Elstner den Sport.

Neugablonz ist nationaler Stützpunkt

Den bietet der TVN als nationaler Stützpunkt für alle Altersklassen, trainiert wird auf dem Sportgelände in der Turnerstraße. Neben dem Ligenbetrieb bietet der Verein am 29. und 30. April ein internationales Damen-Turnier sowie für Jugendliche aller Altersklassen. „Da kann jeder vorbeikommen und zuschauen.“ Im Juli findet zudem das bayerische Schulsportfinale im Faustkampf in Neugablonz statt.

Deutschland ist im Faustball Weltspitze

Und nach der Freiluftsaison in der Bayernliga beginnt für das Neugablonzer Männerteam das ganz große Spiel in der Bundesliga, freut sich Elstner: „Das ist die Crème de la Crème mit den besten Faustballern Deutschlands – und Deutschland ist bei den Herren und Frauen das Nonplusultra in der Welt.“

TV Neugablonz Faustball