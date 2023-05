Es geht um die Wurst - SV Bidingen im Abstiegskampf

Der SV Bidingen kann mit einem Sieg die Kreisklasse halten. Nach der Winterpause hatte die Mannschaft zunächst mit den üblichen Problemen zu kämpfen.

16.05.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Nach dem wichtigsten Spiel der Saison ist beim SV Bidingen nun vor dem wichtigen Spiel der Saison. Der Kreisklassist, noch vergangenen Sommer als Absteiger Nummer 1 gehandelt, könnte am kommenden Wochenende den Klassenerhalt feiern. Die Rechnung dazu ist einfach: Um Platz elf in Stein zu meißeln, reicht ein Sieg gegen Türk Gücü Füssen (13.).

Egal welcher Platz, Hauptsache die Klasse halten

Los geht es am Sonntag um 15 Uhr auf dem Bidinger Sportplatz. „Wir werden versuchen, die positive Stimmung beizubehalten“, sagt Trainer Jürgen Reckziegel. Die kam zustande, weil sein Team jüngst mit 2:0 in Thingau gewonnen hat – und damit gewissermaßen den Grundstein für den nun möglichen Erfolg legte. „Egal auf welchem Platz, wenn wir am Ende die Klasse halten, ist unser Saisonziel erreicht“, meint der Übungsleiter. Einfach war in dieser Saison beim SVB sicher nicht alles.

Spät ins reguläre Training eingestiegen

Ins Auge fällt etwa, wie schwer sich das Team getan hat, nach der langen Winterpause wieder in Form zu kommen. „Wir haben immer das Problem, dass wir im Winter einfach schlechte Bedingungen haben“, berichtet Reckziegel. Erst rund eine Woche vor dem Pflichtspielstart ging es auf den Platz, „davor liegt in Bidingen immer noch Schnee“, sagt er. Zusammen mit Verletzungen und entstehender Unsicherheit würde genau das eben einen Kreislauf ergeben, der allzu vielen Punkten auf dem Konto im Wege steht. 27 sind es bis dato geworden – nur neun weniger als der Drittplatzierte Bertoldshofen/Sulzschneid eingesammelt hat. Ein Zeichen für die immense Ausgeglichenheit der Liga. „In der Kreisklasse Allgäu 3 kann jeder jeden schlagen“, sagt Reckziegel daher warnend. Türk Gücü Füssen ist da ein Beispiel – etwas mehr als einen Monat ist es her, dass das Team mit 6:3 gegen Aufstiegsfavorit Friesenried siegte.

Gegner TG Füssen ist eine Wuntertüte

Ein Selbstläufer wird die Aufgabe für Bidingen am Wochenende also keinesfalls. „Es sollte jedem klar sein, wie wichtig dieses Spiel ist“, sagt Reckziegel. Zumal der Gegner eine kleine Wundertüte ist. Vier Punkte holten die Füssener aus den vergangenen drei Matches – ein Remis, ein Sieg, eine Niederlage. Türk Gücü Füssen stellt mit 54 Gegentoren die schwächste Defensive der Liga, hat zudem den viertschwächsten Sturm (33 Treffer). Das Hinspiel, ausgetragen Ende Oktober, war bereits eng. Doch Bidingen setzte sich letztlich mit 2:1 durch. Sollte sich das wiederholen, dürfte der Jubel beim SV Bidingen groß sein.