Es kann nur einen geben - Finale in der Champions League

Fußballer und Experten aus der Region sind sich einig: Es wird eng zwischen Real Madrid und FC Liverpool im Kampf um den Henkelpott im Stade de France von Paris.

28.05.2022 | Stand: 06:00 Uhr

Am Samstag ist es so weit: Das Champions League-Finale findet statt. In Paris treffen der FC Liverpool und Real Madrid aufeinander. Auch ein paar Deutsche sind in größeren oder kleineren Rollen dabei: Bei den Reds ist Jürgen Klopp Trainer und sind Joel Matip und Loris Karius im Kader, Real hat Toni Kroos im Aufgebot. Welches Team den Titel holt – völlig offen: Fußballexperten aus der Region haben für beide Teams Argumente.

Andreas Gebler: Der Kapitän des SV Mauerstetten tippt auf einen 2:1-Sieg für Madrid. „Auch wenn der FC Liverpool fußballerisch wahrscheinlich die bessere Mannschaft ist, hat Real im Viertel- und Halbfinale gezeigt, zu was es fähig ist und Spiele gedreht, die eigentlich schon verloren schienen. Real hat einen unbedingten Siegeswillen gezeigt und dieser wird es bis zum Champions League-Sieg führen.“

Fabian Hufmann: Auch der Routinier und eisenharte Verteidiger des TSV Oberbeuren hat Real vorne, nämlich 3:2: „Ich tippe auf Real, weil das einfach eine erfahrene Truppe und die abgezockter ist. In solchen Finals haben die Spanier bislang immer gezeigt, dass mit ihnen zu rechnen ist. Ich glaube, über die Erfahrung ist Real genau für solche 50/50-Spiele wahnsinnig gut.“

Maxi Beinhofer: Dagegen sieht der Center der DJK Kaufbeuren die Engländer vorn. „Mein Tipp ist 2:1 für Liverpool“, erklärt der Basketballer, der obendrein Torwart beim FC Memmingen

Werner Schempp: Auch der Vereinsvorsitzende des FC Blonhofen setzt auf die Reds. „Klopp und sein Team werden sich für die Finalniederlage 2018, in dem der Realspieler Sergio Ramos den Liverpoolspielern übel zugesetzt hatte, revanchieren, und zwar mit voller Power.“

Niclas Gaa: Der 19-Jährige Ringer ist eigentlich Spezialist für Griechisch-römisch und nicht für spanisch-englische Beziehungen. Doch der bayerische Juniorenmeister vom TSV Westendorf hat auch schon zwei Jahre beim FC Augsburg gespielt: „Ich denke, das daher a bissl Fußball-Erfahrung da ist. Zudem bin ich ab und zu im Tipico“, meint er verschmitzt. Sein Tipp: „Ich gehe mit 2:1 auf Real.“

Florian Königsberger: Dem kann der Vizekapitän des SV Oberostendorf II folgen: „Durch die Mischung von erfahrenen mit jungen wilden Spielern tippe ich auf Real Madrid. Auch der bisherige Turnierverlauf mit durchaus glücklich gewonnenen Spielen spricht für einen Sieg von Madrid.“

Sebastian Kühn: Da hält der Pressewart der Fußballer des SV Mauerstetten dagegen – auch wenn es knapp wird: „Treffen der Giganten! Real Madrid gegen den FC Liverpool ist eines der größtmöglichen Duelle auf europäischer Klubebene, alleine die Geschichte und Tradition der beiden Teams enthält unzählige legendäre Erzählungen, auf das Spiel kann sich jeder Fußball-Fan freuen. Ich glaube, dass sich der FC Liverpool knapp mit 3:2 durchsetzen wird, der entscheidende Treffer wird wahrscheinlich recht spät fallen. Jürgen Klopp wird seine Mannschaft perfekt auf den Gegner einstellen und seine Mannschaft am Ende die richtigen Mittel gegen Ancelottis Madrid finden.“

Robin Conrad: Das sieht der Top-Torjäger der SpVgg Kaufbeuren anders: „Also ich denke, Real wird 3:1 gewinnen. Sie haben mit City und Paris zwei Favoriten auf den Titel aus der CL geworfen. Ich als City-Fan war nach dem Halbfinale natürlich traurig, muss aber sagen, das Real in der CL einfach eine Macht ist und du jederzeit mit ihnen rechnen musst, wie uns das Halbfinal-Rückspiel ja auch gezeigt hat. Karim Benzema spielt die Saison seines Lebens, ich denke, er wird die Saison mit einem Doppelpack im Finale krönen und Real zum Gewinn der CL schießen. Madrid hat einen unglaublichen Siegeswillen und glaubt zu jeder Zeit im Spiel daran, den Bock noch umzuschmeißen. Das ist sehr bemerkenswert. Ich hoffe auf ein spannendes Spiel und viele Tore.