Es soll wieder aufwärtsgehen - TSV endlich wieder mit Heimkampf

Der TSV Westendof empfängt in der Oberliga den TSV Burgebrach mit einigen Topathleten. Dennoch wollen die Ostallgäuer die restlichen Kämpfe gewinnen.

02.12.2022 | Stand: 15:50 Uhr

Die Ringer des TSV Westendorf biegen in der bayerischen Oberliga so langsam in Richtung Zielgeraden. Drei Kämpfe stehen noch auf dem Programm, wobei die Ostallgäuer zwei Begegnungen in der heimischen Sparkassen Arena im Bürgerhaus Alpenblick absolvieren. Während der Auswärtskampf bei Schlusslicht Burghausen im Normalfall zu einem Selbstläufer werden dürfte, werden die Westendorfer gerade daheim mächtig gefordert.

"Unangenehmer Gegner"

„Der Kampf am vergangenen Samstag hat uns wieder Auftrieb gegeben. Die Moral in der Mannschaft passt. Wir haben es bis zum Ende durchgezogen“, stimmt Abteilungsleiter Thomas Stechele die aktuelle Situation zuversichtlich. Doch das vorletzte Duell in dieser Saison wird alles andere als einfach sein. Mit dem TSV Burgebrach kommt zwar der Tabellenvorletzte ins Ringerdorf, doch die Oberfranken gehören mit Sicherheit zu der Sparte „unangenehmer Gegner“, wie auch Freistil-Cheftrainer Matthias Einsle bestätigt.

Den Hinkampf gewann Westendorf

Burgebrach dürfe aber nicht unterschätzt werden – auch wenn der Hinkampf mit 16:9 gewonnen wurde. Am Ende schafften beide Teams jeweils fünf Einzelsiege. „Ich erwarte auch diesmal eine enge Kiste“, sagt Thomas Stechele zu dem Vergleich. Einsle setzt die Messlatte bereits im Vorfeld dennoch weiter nach oben. „Ein Sieg daheim ist unser Ziel.“ Dass die Oberfranken einige Topleute in ihren Reihen haben, zeigen auch deren Einzelergebnisse. Mit Johann Engelhardt gibt es einen aufstrebenden Nachwuchsathleten, der zur nationalen Spitze gehört und in der Oberliga bereits beachtliche Ergebnisse gefeiert hat. Mit Péter Dömök und Yunier Castiloo-Silveira hat Burgebrach zwei ausländische Topathleten in seinen Reihen. Selbst Schwergewichtler Jens Bayer darf nicht unterschätzt werden.

Schwergewichte im Fokus

Auf Westendorfs Römer Simone Iannottoni wartet hier keine leichte Aufgabe. „Burgebrach hat seine Siegringer. Von daher dürfen wir uns nicht viel erlauben“, betont Matthias Einsle. Besonders die Duelle bis 98 und 130 Kilo sieht er als Schlüsselkämpfe. Westendorf hat sich zum Ziel gesetzt, den Zuschauern und Fans einen tollen Auftritt zu bieten. Und das Trainergespann kann aus den Vollen schöpfen. „Jeder muss seine Leistung abrufen, damit wir am Ende den Sieg in Händen halten können“, betont Einsle.

Bewegung an der Tabellenspitze

Denn mit einem Erfolg kann sich der TSV den dritten Rang in der Tabelle weiter festigen. Da Primus Anger an diesem Wochenende wettkampffrei ist, ist davon auszugehen, dass Verfolger und Tabellenzweiter Geiselhöring mit einem Heimsieg über Burghausen II das Team aus dem Berchtesgadener Land überholen wird.

Der Heimkampf: