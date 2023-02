„Es war der Hammer“ - Veranstalter ziehen nach großer Faschingsparty in Kaufbeuren Bilanz

Erstmals fand eine große Open-Air-Faschingsparty in Kaufbeuren statt. Mit der Premiere sind die Organisatoren sehr zufrieden. Gibt es schon Pläne für 2024?

17.02.2023 | Stand: 16:08 Uhr

Am Tag nach der großen Open-Air-Party in Kaufbeuren resümiert Markus Mölzer: „Es war der Hammer.“ Nach der Burongaudi am Lumpigen Donnerstag strömte die Faschingsmeute zum Kirchplatz und feierte dort ausgelassen bis 22 Uhr. Für die passende Musik sorgte DJ Dieter Schaurich.

2024 soll es wieder eine große Faschingsparty in Kaufbeuren geben

Mit Daniel Fischer von der Eventagentur Wood & Wire hatte Clubbetreiber Mölzer die Faschingsparty das erste Mal organisiert. Beide sind mit der Premiere „super zufrieden“. Auch weil alles „komplett friedlich abgelaufen“ sei. Das bestätigt die Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion. Für alle Närrinnen und Narren hat Mölzer eine gute Nachricht: Die große Feier soll nächstes Jahr wieder stattfinden - in Zusammenarbeit mit den lokalen Faschingsvereinen.