Sie haben gewählt: Das ist der ESVK-Spieler der Saison

Sie konnten für ihren Spieler der Saison des ESV Kaufbeuren abstimmen. Zusammen mit der Wertung von drei Sportjournalisten steht nun das Ergebnis fest.

30.03.2023 | Stand: 06:50 Uhr

Noch überwiegt die Enttäuschung über das jähe Saisonende in den DEL-2-Playoffs beim ESV Kaufbeuren. Doch zumindest einer kann wieder etwas lächeln.

Jacob Lagacé ist der Spieler der Saison 2022/23 des ESV Kaufbeuren geworden. Das ergaben das Voting der Fans und die Wertung von drei Sportjournalisten. Der Kanadier folgt damit seinem Landsmann Tyler Spurgeon, der zuvor zweimal die Abstimmung gewonnen hatte. „Es ist immer schön, wenn die eigenen Bemühungen anerkannt werden, und ich freue mich, dass die Leute mein Spiel in dieser Saison genossen haben“, sagt Lagacé zu der Wahl.

Lagacé siegt vor Appendino und Fießinger

In der Gesamtabrechnung lagen drei Zugänge des ESVK zu der abgelaufenen Saison vorn: Lagacé gewann vor Nicolas Appendino und Daniel Fießinger – mithin wurden Leistungen von einem Stürmer, einem Verteidiger und dem neuen Langzeit-Torwart anerkannt.

Jacob Lagacé ist Spieler der Saison beim ESVK 2022/23. Bild: Mathias Wild

Tyler Spurgeon hinter Lagacé Fanliebling

Die Wertung setzte sich aus zwei Komponenten zusammen: Zum einen gab es das Fan-Voting im Internet auf allgäuer-zeitung.de Stimmenkönig wurde Lagacé (14,6 Prozent) vor seinem Vorgänger Spurgeon (13,5 Prozent). Dieses Mal gab es außerdem für viele weitere Spieler Stimmen, weshalb es heuer nur für Simon Schütz (11,2 Prozent) und Appendino (10 Prozent) noch zweistellig wurde.

Auch Schütz, Oswald und Thiel in der Wertung

Zum anderen gaben Sportredakteur Markus Frobenius sowie die beiden ESVK-Experten und Freie Mitarbeiter Thomas Schreiber und Manuel Weis noch jeweils drei Stimmen ab: Der Erstplatzierte bekam drei Punkte, der Zweitplatzierte zwei und der Drittplatzierte einen Punkt. Zusammen mit den Punkten für die drei Ersten des Fan-Votings ergaben sie das Gesamtergebnis. Hinter den drei Erstplatzierten Lagacé, Appendino und Fießinger folgten punktgleich Spurgeon und Max Ostwald sowie ebenfalls mit gleichem Zählerstand Schütz und Alexander Thiel.

Topscorer des ESVK

Jacob Lagacé kam vor Saisonbeginn aus der norwegischen Liga von Frisk Asker zum ESV Kaufbeuren. Zuvor hatte der U18-Weltmeister aus Montreal in den unteren Profi-Ligen AHL und ECHL in den USA sowie in Norwegen, Schweden, Frankreich und in der DEL bei Krefeld gespielt. In Kaufbeuren war er diese Saison Bestandteil der zum Teil furios aufspielenden Mannschaft, die das neue Trainerduo Marko Raita und Daniel Jun kreiert hat. Mit 55 Punkten (17 Tore/38 Assists) war er sogleich erfolgreichster Scorer der Joker, die die Spielzeit mit 90 Punkten auf Platz drei in der DEL2 abgeschlossen haben. „Ich bin zufrieden. Es war insgesamt eine gute Saison, wenn wir das Gesamtbild betrachten“, meint Lagacé.

Bitterer Beigeschmack

Denn genauer betrachtet gebe es da natürlich einen Makel: „Es ist natürlich ein bitterer Beigeschmack dabei, so wie wir die Saison beendet haben.“ Denn gegen Ende der Spielzeit brachen die Joker bei ihrer Leistung etwas ein: Sie verspielten am letzten Spieltag Platz zwei und wurden in der ersten Runde der Playoffs vom EC Bad Nauheim gesweept. „Aber wahrscheinlich hat jeder etwas daraus gelernt – also sollten wir vorankommen“, hofft der Kanadier.

Und auch wenn momentan die Enttäuschung überwiege, resümiert Lagacé: „Es ist eine positive Saison für den Verein und für mich.“