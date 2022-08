ESV Kaufbeuren: Spielplan DEL 2022/23, Neuzugänge, Tickets

Die Hauptrunde der DEL2 Saison 2022/23 beginnt im September und für den ESV Kaufbeuren geht es im ersten Spiel gegen die Huskies aus Kassel ran.

11.08.2022 | Stand: 09:46 Uhr

Am 16. September geht es für den ESV Kaufbeuren mit der Hauptrunde in der DEL2 los. Die Jokers bestreiten dann ihr erstes Spiel der Saison 2022/2023 in der heimischen Erdgas Schwaben Arena gegen die EC Kassel Huskies. Die Hauptrunde geht 52 Spieltage und endet am 5. März 2023. Dann geht es weiter in die Pre-Playoffs am 8. März, die Playoffs starten eine Woche später und spätestens am 30. April ist der Nachfolger der Löwen Frankfurt gefunden.

Spielplan des ESV Kaufbeuren

16.09.2022 - EC Kassel Huskies Heimspiel

18.09.2022 - Heilbronner Falken

23.09.2022 - Eispiraten Crimmitschau Heimspiel

25.09.2022 - EHC Freiburg

30.09.2022 - Krefeld Pinguine Heimspiel

02.10.2022 - Bayreuth Tigers

04.10.2022 - Dresdner Eislöwen

07.10.2022 - Lausitzer Füchse Heimspiel

09.10.2022 - EV Landshut

14.10.2022 - EC Bad Nauheim Heimspiel

16.10.2022 - Eisbären Regensburg

18.10.2022 - Selber Wölfe Heimspiel

21.10.2022 - Ravensburg Towerstars Heimspiel

23.10.2022 - EC Kassel Huskies

28.10.2022 - Eispiraten Crimmitschau

30.10.2022 - EHC Freiburg Heimspiel

04.11.2022 - Krefeld Pinguine

06.11.2022 - Bayreuth Tigers Heimspiel

18.11.2022 - Lausitzer Füchse

20.11.2022 - EV Landshut Heimspiel

25.11.2022 - EC Bad Nauheim

27.11.2022 - Eisbären Regensburg Heimspiel

02.12.2022 - Selber Wölfe

04.12.2022 - Dresdner Eislöwen Heimspiel

09.12.2022 - Ravensburg Towerstars

11.12.2022 - Heilbronner Falken Heimspiel

16.12.2022 - Heilbronner Falken

18.12.2022 - EC Kassel Huskies Heimspiel

23.12.2022 - EHC Freiburg

26.12.2022 - Eispiraten Crimmitschau Heimspiel

28.12.2022 - Bayreuth Tigers

03.01.2023 - EV Landshut

06.01.2023 - Eisbären Regensburg

08.01.2023 - EC Bad Nauheim Heimspiel

13.01.2023 - Dresdner Eislöwen

15.01.2023 - Selber Wölfe Heimspiel

17.01.2023 - Lausitzer Füchse Heimspiel

20.01.2023 - EC Kassel Huskies

22.01.2023 - Ravensburg Towerstars Heimspiel

27.01.2023 - EHC Freiburg Heimspiel

29.01.2023 - Eispiraten Crimmitschau

03.02.2023 - Krefeld Pinguine

05.02.2023 - Bayreuth Tigers Heimspiel

10.02.2023 - EV Landshut Heimspiel

12.02.2023 - Lausitzer Füchse

17.02.2023 - Eisbären Regensburg Heimspiel

19.02.2023 - EC Bad Nauheim

24.02.2023 - Dresdner Eislöwen Heimspiel

26.02.2023 - Selber Wölfe

03.03.2023 - Heilbronner Falken Heimspiel

05.03.2023 - Ravensburg Towerstars

Tickets für die Heimspiele

Seit dem 6. Juni läuft der Dauerkarten-Verkauf und seit dem 8. August können Einzeltickets für Spiele erworben werden. Laut ESVK Geschäftstellenleiterin Birgit Hampel wurden 1211 Dauerkarten bereits verkauft.

Neuzugänge der Jokers für 2022/2023

Jacob Lagacé kommt vom norwegischen Team Frisk Asker. Der zweiunddreißigjährige Kanadier spielt jetzt für den ESV Kaufbeuren auf der Mittelstürmerposition. Der Kemptener Nicolas Appendino kommt vom EHC Red Bull München im Rahmen der Kooperation. Der dreiundzwanzigjährige spielt als Verteidiger in der kommenden Saison. Daniel Fießinger (25 Jahre) vom EHC München macht das Torhüter-Trio um Geidl und Meier komplett. Für den Defensivverteidiger Dieter Orendorz könnte es im ersten Spiel der Hauptrunde gegen seinen alten Verein rangehen. Der fünfundzwanzigjährige Iserlohner spielt als Verteidiger. Jere Laaksonen bleibt im Allgäu und wechselte vom EV Lindau zum ESV Kaufbeuren. Tomáš Schmidt kommt vom EC Bad Nauheim und ist der dritte Neuzugang unter den Verteidigern, die zu den Jokers kamen. Sebastian Gorčík besetzt die vierte Kontingentstelle der Jokers. Für den 26-Jährigen Stürmer ist es die erste Saison außerhalb Tschechien.