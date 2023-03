ESV Kaufbeuren verliert gegen Bad Nauheim mit 3:4

Der ESVK hat am Sonntag im Play-Off-Viertelfinale gegen den EC Bad Nauheim verloren. Das Endergebnis lautete 3:4. Den Spielbericht lesen Sie hier.

19.03.2023 | Stand: 19:45 Uhr

Auch am Sonntag hat der ESV Kaufbeuren im Play-Off-Viertelfinale gegen Bad Nauheim verloren – diesmal mit 3:4, ein unter dem Strich schmeichelhaftes Ergebnis für die Heimmannschaft. In der laufenden Serie liegen die Wertachstädter somit schon 0:3 zurück. Die Joker, die ohne den gesperrten Defensiven Tobias Echtler antraten, starteten schlecht. Bad Nauheim nutzte nach vier Minuten seine erste Überzahl zum 1:0.

ESV Kaufbeuren nutzte sein Powerplay im Play-Off-Viertelfinale nicht

Im Gegenzug nutzte Kaufbeuren sein Powerplay nicht. Das Spiel wirkte fahrig, war teilweise Stückwerk. Die Kurhessen waren indes stark in der Partie und hatten dann auch das Glück auf ihrer Seite. In der 19. Minute prallte die Scheibe hinter dem Joker-Tor von der Bande ab und kullerte unberechenbar wieder in die gefährliche Zone. So war es für Gästespieler Kevin Schmidt ein Leichtes, die Scheibe aus kurzer Distanz in die Maschen zu schieben.

Direkt nach dem Seitenwechsel und wieder im Powerplay erhöhten die Teufel durch Seifert zum 3:0. Joey Lewis war es, der drei Minuten später unerwartet auf 1:3 verkürzte und somit wieder etwas Hoffnung in den Fanaugen der Joker aufblitzen ließ. Diese währte nicht lang, denn die Defensive der Hausherren machte es Bad Nauheim auch in der 27. Minute zu einfach, als Taylor Vause sogar in eigener Unterzahl auf 4:1 erhöhte.

Spiel des ESVK gegen Bad Nauheim wurde teils unfair geführt

Das Spiel wurde inzwischen teils unfair geführt, was sich kurz nach dem vierten Treffer der Gäste zeigte. Weil Patrick Seifert seinen Check gegen Joey Lewis mit zu hohem Ellbogen ausführte, spielte Kaufbeuren fünf Minuten lang in Überzahl. Doch diese Chance einer Wiederauferstehung kam wegen Einfallslosigkeit nicht zustande. Im Schlussabschnitt war spürbar, dass die Joker sich anstrengten – und sie wurden in einer kuriosen Endphase belohnt. Erst traf Tyler Spurgeon zum 2:4, in diesem Moment waren noch 72 Sekunden zu spielen. Keine Minute später verkürzte Jere Laaksonen aus dem Gewühl heraus noch zum 3:4. Bei der Niederlage blieb es dennoch.

