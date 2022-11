Während Team und Fans des ESVK den 8:1-Kantersieg feiern, ist der Gästetrainer wütend: Das Auftreten seines Teams habe nichts mit Eishockey zu tun gehabt.

21.11.2022 | Stand: 13:30 Uhr

Der ESV Kaufbeuren, inzwischen Tabellenzweiter, hat in der DEL 2 das nächste Eishockeyfest gefeiert. Sichtlich Freude hatten die Kaufbeurer Fans in der ausverkauften Energie Schwaben Arena beim 8:1-Kantersieg gegen die Rivalen aus Landshut (nun sechster) in einem Match, in dem Kaufbeuren schon im ersten Drittel, das mit 3:0 endete, auf die Siegerstraße einbog.

