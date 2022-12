ESVK-Sieg in Freiburg: viele Stofftiere, aber kein Kuschelspiel

ESV Kaufbeuren setzt sich in Freiburg letztlich souverän mit 5:2 gegen den EHC durch. Eine besondere erste Spielunterbrechung macht allen Beteiligten Freude.

26.12.2022 | Stand: 12:37 Uhr

Zuerst flogen die Stofftiere, dann fielen die Tore – fünf für den ESV Kaufbeuren, nur zwei für Gastgeber EHC Freiburg. Mit diesem phasenweise umkämpften, aber letztlich souveränen 5:2-Erfolg legten sich die Joker selbst ein schönes Weihnachtsgeschenk unter den Christbaum. Es war der dritte Sieg in dieser Saison über die Breisgauer mit dem bemerkenswerten Torverhältnis von 15:3. Auch die zahlreich mitgereisten ESVK-Fans hatten ihren Spaß am Freiburger „Teddy Bear Toss“. Exakt 5104 Plüschtiere wurden von den fast 2800 Zuschauern während der ersten Spielunterbrechung aufs Eis geworfen. Die Kaufbeurer Cracks halfen beim Einsammeln fleißig mit. Deutlich über zehn Minuten dauerte es, bis es weitergehen konnte. Die gespendeten Kuscheltiere werden an Kinder in der Ukraine verteilt.

Nach der Absage des Huskies-Spiels fragten sich die ESVK-Fans: Wie ist der körperliche Zustand der Mannschaft?

Die Laune der ESVK-Anhänger wurde im Laufe der Partie dann noch besser. Schließlich gab es nicht nur drei Punkte, sondern auch ein gutes Spiel der Joker. Dessen konnte man sich nach der Absage der Begegnung mit den Kassel Huskies ja nicht so sicher sein. Wie ist der körperliche Zustand der Mannschaft? Joey Lewis bekannte denn auch: „Es gab einige, die nicht bei hundert Prozent waren. Das merkt man schon.“ Die Devise für das Spiel umriss ESVK-Trainer Marko Raita so: „Es war wichtig, clever zu spielen und zu wechseln, um die Kräfte zu schonen.“ So begannen die Gäste nicht gerade mit Vollgas. „Aber wir haben uns Schritt für Schritt in das Spiel gekämpft, immer mehr die Balance und Selbstvertrauen gefunden“, analysierte Raita.

Warum die Freiburger besonders heiß auf einen Sieg waren

Selbstverständlich war das nicht. Denn die Freiburger, vier Spiele in Folge sieglos, die jüngsten zwei gar ohne eigenes Tor, hätten kurz vor dem Jahreswechsel schon gerne ein vorzeitiges Feuerwerk abgebrannt und waren durchaus heiß auf den Sieg. Die Anfangsoffensive verpuffte aber trotz guter Chancen. Und dann zeigte Alexander Thiel, wieder einmal ein Aktivposten, wie man einen bis dahin guten Gegner mal kurz schockt und eine Chance mit einem trockenen Schuss in ein Tor ummünzt. Allerdings gab es den ersten echten Härtetest für die Gäste gleich im Anschluss, als Chris Billich nur etwas mehr als eine Minute später eher überraschend ausglich und den Freiburgern Mut einflößte. Doch die Bewährungsprobe war bestanden, und im Mitteldrittel verpassten Jacob Lagacé und Markus Schweiger den Südbadenern zwei Nackenschläge zum vorentscheidenden 3:1.

Zum Schluss wurde es nochmals eng für die Kaufbeurer Joker

Nach dem Anschluss von David Makuzki wurde es noch ein bisschen eng für die Kaufbeurer. Gleich drei Strafzeiten in Folge verhalfen den Freiburgern zu Überzahlspielen, die sie aber allesamt verstreichen ließen – zumal das Unterzahlspiel der Joker bestens funktionierte. „Da waren sehr leichte Pfiffe dabei“, befand Raita. Joey Lewis pflichtete ihm bei, meinte aber auch: „Wir dürfen dem Schiri halt keinen Grund geben, zu pfeifen.“ Letztlich war es egal. „Wir haben verdient gewonnen“, lautete das Resümee der Kaufbeurer, dem niemand widersprach.