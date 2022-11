ESVK-U20 geht gegen die Jungadler Mannheim unter

Gute Leistungen, die aber nicht belohnt wurden, zeigte die ESVK-U20 am vergangenen Wochenende in Mannheim. Ein ESVK-Spieler wurde ins Krankenhaus eingeliefert.

22.11.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Ohne ihre Leistungsträger Leon Sivic (spielte für Füssen in der Oberliga) und Leon van der Linde (blieb in Kaufbeuren für den Fall, dass Nico Appendino am Sonntag bei der ersten Mannschaft ausgefallen wäre), hat der ESVK bei zwei Division I-Spielen in Mannheim gute Leistungen gezeigt, aber jeweils verloren.

Coach ist verärgert und enttäuscht

2:6 endete die Partie am Samstag aus Kaufbeurer Sicht, 4:6 am Sonntag. „Mannheim hat an beiden Tagen sehr gut gespielt. Bei uns war es ein bisschen Licht und Schatten“, bilanzierte Kaufbeurens Trainer Andreas Becherer. Grundsätzlich hätte seine Mannschaft gut mitgehalten, dennoch bemängelte er die offensive Effektivität. „Wir haben Alleingänge nicht genutzt, einen Penalty vergeben und auch mal das leere Tor nicht getroffen“, ärgerte sich der Coach, der zugab, ein wenig enttäuscht zu sein, dass es punktlos wieder nach Hause ging. Mannheim sei seiner Ansicht nach „eiskalt“ aufgetreten und hätte jeweils Kaufbeurer Fehler genutzt.

Ein Drittel zum Vergessen

Speziell am Sonntag war es für Kaufbeuren ein erstes Drittel zum Vergessen, das 0:3 (Torschütze: Der Ex-Kaufbeurer Paul Mayer) fiel kurz vor der Pause, das vierte Mannheimer Tor in der 25. Minute. Dann aber startete der Kaufbeurer Nachwuchs noch eine gute Aufholjagd und kam bis auf 4:5 heran. Für Punkte reichte es nicht.

Sorge um Mika Hammel

Einen kleinen Schreckmoment gab es dann am Sonntag, als ESVK-Spieler Mika Hammel nach einem Check Schmerzen verspürte und ins Krankenhaus gebracht wurde. Dort wurde eine Prellung der Halswirbelsäule diagnostiziert. Er wird pausieren müssen. Am kommenden Wochenende trifft die Kaufbeurer U20 erneut auf Mannheim – dann im eigenen Stadion.

Die Ergebnisse:

Jungadler Mannheim – ESV Kaufbeuren 6:2 (2:1, 0:0, 4:1);

Tore: 0:1 Rokaly Boldizsar (1.), 1:1, 2:1 Bender (7., 17.), 2:2 Nerb (42.), 3:2 Khaydarov (43.), 4:2 Pinna (48.), 5:2 Rollinger (58./EN), 6:2 Khaydarov (59.).

Zuschauer: 62. Strafminuten: Mannheim 8, Kaufbeuren 14.

Jungadler Mannheim – ESV Kaufbeuren 6:4 (3:0, 2:2, 1:2);

Tore: 1:0 Müller (4.), 2:0 Faupel (19.), 3:0 Mayer (20.), 4:0 Sarto (25.), 4:1 Mommensohn (30.), 4:2 Diebolder (35.), 5:2 Rollinger (38.), 5:3 Nifosi (41.), 5:4 Keller (53.), 6:4 Rollinger (56.). Zuschauer: 68. Strafminuten: Mannheim 12, Kaufbeuren 2.