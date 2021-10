Experten für den Leichtbau: So arbeitet Vela Performance aus Kaufbeuren

Das Kaufbeurer Unternehmen Vela Performance konstruiert Sportwagen ebenso wie Alltagsgegenstände.

16.10.2021 | Stand: 18:30 Uhr

Die Produkte des Kaufbeurer Unternehmens Vela Performance lassen den Puls von Sportwagen-Enthusiasten schneller schlagen. Der Ruf CTR 2017 stellte einen Meilenstein in der Firmengeschichte dar. Die Vela-Konstrukteure entwickelten einen Sportwagen auf der Basis eines Porsches in Leichtbauweise – als Einzelstück. Für einen chinesischen Auftraggeber entstand mit dem Projekt KK (King Kong) zudem der Prototyp eines weiteren Boliden. „Es sollte der erste Supersportwagen werden, der serienmäßig in Hongkong hergestellt wird“, sagt Vela-Standortleiter Manuel Asner. „Das war allerdings vor dem Boom der Elektroautos.“ Ob das Fahrzeug jemals in großen Stückzahlen hergestellt wird, ist offen.