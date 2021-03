Die Ermittlungen zur Ursache für die verheerende Explosion am Samstag in Kaufbeuren gingen auch am Montag weiter. Wie die Polizei dabei vorgeht.

01.03.2021 | Stand: 20:41 Uhr

Die Ermittlungen rund um die verheerende Explosion, bei der das Vereinsheim des TSV Oberbeuren völlig zerstört wurde, gingen auch am Montag weiter. Noch immer gibt es keine gesicherten Erkenntnisse zur Ursache des Unglücks. „Die Ermittlungen dauern an“, heißt es übereinstimmend vom Polizeipräsidium Schwaben Süd-West und von der Staatsanwaltschaft in Kempten.