Bei einem Brand in Kaufbeuren stand am Sonntagabend der Dachstuhl des Färberwinkel in Flammen. Der Schaden durch das Feuer ist groß. Verletzt wurde niemand.

25.01.2021 | Stand: 14:33 Uhr

In Kaufbeuren brannte am Sonntagabend der Dachstuhl des Färberwinkel-Hauses. Die Löscharbeiten der Feuerwehr zogen sich bis Tief in die Nacht. Noch um 23.30 Uhr mussten Feuerwehrleute letzte Glutnester löschen. Zahlreiche Einsatzkräfte aus Kaufbeuren und dem Umland waren vor Ort.

Eine Polizeistreife war gegen 21.15 Uhr zufällig auf ein kleines Feuer am Gebäude aufmerksam geworden, berichteten Beamte vor Ort. Aus einem Zwischengeschoss über einer Zahnarztpraxis im ersten Obergeschoss waren bereits Flammen zu erkennen. Der Brand breitete sich innerhalb weniger Minuten über den gesamten Dachstuhl und das Zwischengeschoß aus.

Was inzwischen zum Schaden bekannt ist und Stimmen von Einsatz-Kräften nach dem Feuer am Färberhaus, lesen Sie hier.

Bilderstrecke

Ein Tag nach dem Dachstuhl-Brand am Kaufbeurer Färberwinkel

1 von 17 2 von 17 3 von 17 4 von 17 5 von 17 6 von 17 7 von 17 8 von 17 9 von 17 10 von 17 11 von 17 12 von 17 13 von 17 14 von 17 15 von 17 16 von 17 17 von 17 Der Dachstuhl des Färberwinkel-Hauses in Kaufbeuren ist komplett zerstört. Noch in der Nacht rückte ein Bagger an. Wegen der großen Hitze schmolzen sogar die Ampeln in der Nähe. Bild: Mathias Wild, Stephan Michalik Der Dachstuhl des Färberwinkel-Hauses in Kaufbeuren ist komplett zerstört. Noch in der Nacht rückte ein Bagger an. Wegen der großen Hitze schmolzen sogar die Ampeln in der Nähe. Bild: Mathias Wild, Stephan Michalik 1 von 17 Der historische Dachstuhl aus Holz der alten Hasenfärbe in der Kaufbeurer Altstadt ist in der Nacht komplett abgebrannt. Es stehen nur noch die Mauern. Bild: Mathias Wild, Stephan Michalik Der historische Dachstuhl aus Holz der alten Hasenfärbe in der Kaufbeurer Altstadt ist in der Nacht komplett abgebrannt. Es stehen nur noch die Mauern. Bild: Mathias Wild, Stephan Michalik

Die Feuerwehr Kaufbeuren rückte mit drei Löschzügen und etwa 80 Mann an. Die Helfer verhinderten, dass sich die Flammen auf andere Häuser ausbreiteten konnte. Die Brandursache ist laut Polizei bislang unklar. Menschen kamen nicht zu Schaden. Der Sachschaden wird auf mehrere hunderttausend Euro geschätzt. Neben dem Feuer selbst dürfte auch das Löschwasser erhebliche Schäden angerichtet haben, hieß es bei der Kaufbeurer Feuerwehr.

"Färberwinkel" am "Nackten Mann" in Kaufbeuren brennt

In dem Fachwerk-Gebäude, in dem der Brand am Abend ausgebrochen war, befindet sich ein Bistro. Bekannt ist das Gebäude als „Färberwinkel." Es liegt in der Innenstadt von Kaufbeuren am „Nackten Mann“. Laut Oberbürgermeister Stefan Bosse war das Gebäude im Jahr 1756 gebaut worden.

Das Gebiet rund um die nahegelegene Kaufbeurer Stadtbücherei war für die Löscharbeiten großräumig abgesperrt. Schon ab der Spittelmühlkreuzung war kein Durchkommen mehr.

Zur Brandursache ist noch nichts bekannt - die Kripo ermittelt. Menschen kamen nach ersten Erkenntnissen nicht zu Schaden.

Bilderstrecke

Brand im Fäberwinkel-Haus in Kaufbeuren

1 von 10 2 von 10 3 von 10 4 von 10 5 von 10 6 von 10 7 von 10 8 von 10 9 von 10 10 von 10 Der Dachstuhl des Färberwinkel-Hauses in Kaufbeuren ist in der Nacht zum Montag komplett abgebrannt. Bild: Stephan Michalik, Judith Rona Der Dachstuhl des Färberwinkel-Hauses in Kaufbeuren ist in der Nacht zum Montag komplett abgebrannt. Bild: Stephan Michalik, Judith Rona 1 von 10 Bild: Stephan Michalik, Judith Rona Bild: Stephan Michalik, Judith Rona

Nutzer in den sozialen Netzwerken sind am Abend bestürzt über den Großbrand. „Das war ein Wahrzeichen unserer Stadt“, schreibt ein Nutzer in einer Kaufbeurer Facebook-Gruppe. „Es ist so schade, um das schöne Gebäude“, schreibt eine weitere Nutzerin.

Noch in der Nacht sollten Bagger anrücken, um den Dachstuhl in Teilen abzutragen, berichteten Feuerwehrleute und Polizisten vor Ort. Inwieweit das komplette Gebäude beschädigt ist, sei noch nicht abzusehen, sagte ein Sprecher der Polizei in der Nacht auf Montag.

Es ist der zweite große Einsatz für die Kaufbeurer Feuerwehr innerhalb von wenigen Tagen. Erst am Montag kam es im Kaufbeurer Klinikum zu einem Brand. Eine Covid-19-Station musste evakuiert werden.

Mehr Nachrichten aus Kaufbeuren und dem Ostallgäu lesen Sie hier.