Für die Nachhaltigkeit: 180 Gramm Gold gewonnen

In Kaufbeuren und Germaringen haben engagierte Helfer 1100 alte Handys gesammelt. Die Aktion soll Rohstoffe schützen und den Raubbau reduzieren.

29.12.2021 | Stand: 08:00 Uhr

850 gebrauchte Handys, Tablets und Smartphones wurden an zwölf Spendenannahmestellen der Stadt Kaufbeuren abgegeben. Das sei bislang das Ergebnis der Handyspendenaktion der Kolpingsfamilie Kaufbeuren.

Die alten Geräte gingen beim Bürgerbüro, der Tourismusinfo, dem Stadtjugendring, dem Bürgerzentrum in Neugablonz oder den Wertstoffhöfen ein. Damit trugen die Sammelstellen der Stadt Kaufbeuren zu der Aktion bei. Zumal Hubert Bufler, Abfallberater der Stadt Kaufbeuren, davon begeistert sei: Er unterstützte und begleite die Aktion innerhalb der Stadtverwaltung.

Wertstoffhofmitarbeiter leisten wichtigen Beitrag zum Erfolg

Dies habe sich auf die Mitarbeiter der Wertstoffhöfe übertragen. Sie leisteten einen wichtigen Beitrag zum Erfolg der Spendenaktion und sorgten dafür, dass die Handys in die richtigen Boxen kommen, teilen die Organisatoren mit.

Neben der stofflichen Verwertung der gebrauchten Geräte sei Bufler auch der soziale Aspekt der Aktion wichtig. „Durch die Erlöse der Aktion können wir beitragen, dass es den Menschen in den Abbaugebieten der Rohstoffe besser geht.“

Aktion ist Hilfe für Konfliktregionen

Das bestätigt Christian Mazenik von Missio München. „Mit dem Erlös helfen wir unter anderem in den Konfliktregionen in der Demokratischen Republik Kongo die schlimmsten Auswirkungen des Raubbaus an Mensch und Natur zu reduzieren.“ Oberbürgermeister Stefan Bosse freute sich mit seinen Beschäftigten über diesen Beitrag zum Umweltschutz und zur Bewusstseinsbildung.

Frauenbund Germaringen angesteckt

Der Frauenbund in Germaringen war von der Begeisterung der Kolpingsfamilie für die Handyspendenaktion ebenfalls beeindruckt und wurde davon angesteckt. Mit Elisabeth Kreuzer als Motor habe der Frauenbund innerhalb von wenigen Wochen 168 Geräte in Germaringen zusammenbekommen. Damit wurden fast 1100 Geräte an Christian Mazenik von Missio München übergeben, aus denen etwa 180 Gramm Gold gewonnen wurden, die wieder verwendet werden.

Die Sammlung läuft seit zwei Jahren und wird weitergehen – zukünftig von Hermann Bonerz von der Kolpingsfamilie koordiniert. Sammelstellen gibt es in Kaufbeuren auch beim Bürgerbüro, dem Weltladen, Amigo und bei Foto Burg im Buroncenter. 200 Millionen Altgeräte liegen nach Angaben der Kolpingsfamilie in deutschen Schubladen und warten auf eine Weiter- oder Wiederverwertung.

