Für Senioren stehen in Kaufbeuren viele Ampeln auf grün

Zu normalen Zeiten gibt es in Kaufbeuren ein umfangreiches Angebot für Senioren. Im Bild (im Uhrzeigersinn von oben links) gemütliches Beisammensein im Neugablonzer Seniorentreff Koffejtippl, die Weihnachtsfeier im Stadtsaal, Fasching im Kaufbeurer Seniorentreff Baumgärtle, Englisch-Kurs für Senioren an der Volkshochschule und Musik für Senioren im Stadtsaal. Laut Seniorenbeauftragtem Felix Franke fehlen all diese Veranstaltungen den älteren Menschen sehr. Er hofft mit ihnen, dass die Corona-Pandemie bald endet und dies alles wieder möglich ist.