Drei Spiele stehen an Ostern für Fabian Voit und den ESV Kaufbeuren an. Was der 24-Jährige zur Vertragsverlängerung von Trainer Rob Pallin sagt.

01.04.2021 | Stand: 12:00 Uhr

Es ist eine Saison der Premieren für Fabian Voit. Für den ESV Kaufbeuren absolvierte der Stürmer seine ersten Spiele in der DEL 2, im Dezember gelang dem 24-Jährigen dann der erste Treffer. Die nächste Premiere – Voits Tor stand zur Wahl beim „Tor des Monats Dezember“ – wäre dabei auch fast noch dazugekommen.