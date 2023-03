Fachkräfte händeringend gesucht: Wo wird eigentlich Erziehungspersonal ausgebildet?

Erzieherinnen und Erzieher werden händeringend gesucht. So sieht die Ausbildung in der Kaufbeurer Fachakademie für Sozialpädagogik aus.

Unscheinbar wirkt das Schulgebäude der Staatlichen Fachakademie für Sozialpädagogik von außen. Hinter dem Gebäude in der Adolph-Kolping-Straße fließt ruhig die Wertach entlang. Ebenso leise werden hier Weichen für das Zusammenleben in der Zukunft gestellt. Fast im Verborgenen schaffen Lehrkräfte grundlegende Voraussetzungen für die Bewältigung großer gesellschaftlicher Aufgaben wie frühkindliche Bildung und Betreuung, Inklusion, Digitalisierung, nachhaltiger Umgang mit Ressourcen und die Integration von Geflüchteten.

Die Fachakademie bildet Staatlich anerkannte Erzieherinnen und Erzieher für Kindertagesstätten und viele andere pädagogische Einrichtungen der Stadt sowie der ganzen Region aus – und diese werden dringend benötigt. Immer lauter wird der Ruf aus den Kindertageseinrichtungen nach einer ausreichenden Versorgung mit gut ausgebildeten Fachkräften.

Das Bild spiegelt sich auch im zweiten Stock der Adolph-Kolping-Straße wider. Die Stellenbörse, bestehend aus zwei überdimensionierten Pinnwänden, ist bespickt mit zahlreichen Stellengesuchen von Kindergärten, Kommunen und verschiedenen Einrichtungen, die händeringend nach dem begehrten pädagogischen Nachwuchs suchen. Der Gesetzgeber hat die Attraktivität der Ausbildung deshalb erhöht. Für Abgänger von höheren Schulen und Quereinsteiger gibt es interessante Möglichkeiten der Verkürzung. Finanziell bietet das sogenannte Aufstiegs-BAföG eine elternunabhängige Unterstützung während der Ausbildungsjahre.

Viele denken, dass sich das Berufsfeld auf Krippe und Kindergarten beschränke. Aber Erzieher und Erzieherinnen sind Allrounder und können in fast allen sozialen Einrichtungen eingesetzt werden: im gesamten Kinder- und Jugendhilfebereich, in der Arbeit mit Menschen mit Behinderung, in der offenen Jugendarbeit aber auch in Internaten und Wohngruppen. „Wir sind selbst immer wieder überrascht, wie schnell wir manche Absolventen in leitenden Positionen wieder treffen und in welchen Arbeitsfeldern sie später tätig sind“, sagt Fachakademie-Leiterin Beate Fröhlich. „Vom Kinderhospiz bis zur Behindertenwerkstätte oder in der Arbeit mit Senioren ist wirklich alles dabei.“ Etwa drei Viertel der Berufspraktikanten bleiben nach Abschluss der Ausbildung in den Einrichtungen der Region, auch wenn es viele weitere Optionen gebe. Eine davon ist ein weiterführendes Studium. Denn mit dem Abschluss verleiht die Fachakademie auch den Titel „Bachelor Professional in Sozialwesen“ und damit eine Hochschulzugangsberechtigung.

Freude am Musizieren wecken: So läuft der Unterricht in der Fachakademie in Kaufbeuren

Musikpädagogik-Lehrerin Katharina Kopeinig steht neben einer ganzen Batterie von bunten Boomwhackers und fasst es so zusammen: „Wir wollen die Freude am Musizieren wecken.“ Im Vordergrund stehe nicht, dass jeder Ton perfekt sitzt, sondern die Fähigkeit der künftigen Erzieherinnen und Erzieher, Kinder oder Jugendliche für die Welt der Musik zu begeistern. Im Kunst- und Werkpädagogikunterricht experimentieren die Studierenden mit verschiedenen Werkstoffen. Auch hier liegt der Fokus darauf, Kreativität zu fördern, etwas mit Papier, Ton, Holz, Farben oder aus Abfall zu schaffen und die Motivation dafür auf die Kleinsten zu übertragen. Das Lernen an der Fachakademie ist eng an die spätere berufliche Praxis geknüpft und findet häufig in Form von Projekten oder in eng begleiteter Teamarbeit statt.

Fachakademie für Sozialpädagogik: mit einer Klasse gestartet, heute sind es zehn

Vor sieben Jahren startete die Fachakademie mit einer Klasse, heute gibt es zehn Klassen im Haus. Das sind etwa 200 Studierende, die in den nächsten Jahren auf den Arbeitsmarkt kommen. „Schade, dass dieser verantwortungsvolle Beruf in der medialen Darstellung teilweise nur unter dem Mangelaspekt problematisiert wird“, sagt Fröhlich. Unter www.fachakademie-sozialpädagogik-kaufbeuren.de finden Interessenten alle Informationen und Bewerbungsmöglichkeiten.