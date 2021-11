Fantasievolle Spuren: Woher kommen die Kunstwerke in der Kaufbeurer Altstadt?

Kinder und Jugendliche haben überall in der Altstadt kreativ gestaltete Werke hinterlassen. Sie spielen mit Farben, Klängen und bewegten Bildern.

Von Vanessa Schiebel

05.11.2021 | Stand: 12:18 Uhr

Sie sind farbenfroh, kreativ gestaltet und gerade überall in der Kaufbeurer Altstadt zu entdecken. Fantasievolle Spuren, die Kinder und Jugendliche hinterlassen haben, etwa am Pulverturmgäßle, an der Schraderschule und an der Martinskirche.