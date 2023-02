Vier junge Männer haben am Faschingssonntag in Biessenhofen eine Straßenlaterne zu Bruch gebracht. Die Polizei sucht Zeugen, die die "Bären" beobachtet haben.

20.02.2023 | Stand: 13:13 Uhr

Am Faschingssonntag gegen 19 Uhr beobachtete eine Zeugin, wie die Gruppe von Jugendlichen oder jungen Erwachsenen in der Ebenhofener Straße eine Straßenlaterne zerstört hat, berichtet die Polizei. Offenbar waren die Männer als Bären verkleidet. Anschließend flüchteten sie in Richtung Biessenhofen.

Die Polizei bittet nun unter der 08342/96040 um Hinweise aus der Bevölkerung. Der Schaden beträgt rund 2000 Euro.

