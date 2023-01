Pforzener Fasnachtszunft startet in ausverkaufter Halle in die Faschingssaison

Die Garden begeisterten das Publikum, die neuen Hoheiten schlüpften aus einer „Prinzenrolle“. Warum das letzte Regentenpaar 1.150 Tage im Amt geblieben ist.

09.01.2023 | Stand: 17:30 Uhr

Coronabedingt war die Pforzener Fastnachtszunft Burgenstadl (FZB) zuletzt in der Session 2019/20 aktiv. Jetzt greifen Zunftpräsidentin Caro Schmid und ihr stark geschrumpfter Zunftrat wieder in das närrische Geschehen ein. Am Samstagabend startete die FZB in der komplett ausverkauften Schulturnhalle in die neue, allerdings recht kurze Session, in der sie auch ihr 55-jähriges Jubiläum feiert.

