Faschingsumzug Frankenhofen: Auf der Suche nach Arbeiterhänden

Beim Faschingsumzug in Frankenhofen im Ostallgäu war viel los. 28 Gruppen präsentierten ihre Wagen und Kostüme. Warum Zuschauer ihre Hände zeigen mussten.

21.02.2023 | Stand: 18:30 Uhr

Zahlreiche Menschen in bunten Verkleidungen tummelten sich am Dienstag in Frankenhofen. Das Dorf befand sich im Ausnahmezustand, der Faschingsumzug feiert 110-jähriges Bestehen. 28 Gruppen nahmen wieder teil, verteilten Süßigkeiten an Kinder und allerlei Alkoholisches an Erwachsene.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.