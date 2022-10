Fast immer die Nase vorne - SVM im Duell mit Marktoffingen

Der SV Mauerstetten empfängt einen alten Rivalen in der Volleyball-Bayernliga. Das Team ist dieses Mal wieder fast vollzählig.

29.10.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Am Sonntag treffen die Volleyball Damen 1 des SV Mauerstetten auf einen seit vielen Jahren bekannten Rivalen im schwäbischen Volleyball, den FSV Marktoffingen, wenige Kilometer neben Nördlingen gelegen. Unzählige Schlachten haben die jetzigen Damen von der frühesten Kindheit an gegen den Rivalen aus dem obersten Norden Schwabens sowohl in deren kleiner Volleyballhalle als auch im Sonnenhof geschlagen, erinnert sich Jugendleiterin Karin Sailer: „Seit vielen Jahren verbindet uns ein sehr freundschaftliches und rivalisierendes Verhältnis mit dem FSV und seinem langjährigen Macher Josef Wizinger. In den vielen, vielen Kämpfen hatten wir fast immer die Nase vorne und ich wünsche unseren Damen 1, dass dies auch am Sonntag der Fall sein wird.“

Beide Spiele vorige Saison ausgefallen

Nachdem in der vergangenen Saison beide Spiele der Pandemie zum Opfer fielen und beiden Teams vom Verband drei Punkte und 3:0 Sätze gutgeschrieben wurden, kommt es nun zu einem vielleicht richtungsweisenden Duell in der neuen riesigen Dreifachsporthalle in Mauerstetten. Trainer Jürgen Malter: „Der FSV Marktoffingen will wieder in die Regionalliga, der man einige Jahre angehörte, zurückkehren. Wir können mit dem gleichen, gesamten Kader wie im letzten Heimspiel antreten, auch Eva Kleiner wird wieder dabei sein, und wollen für unser treues und begeisterndes Publikum die Punkte in Mauerstetten behalten. Wir konnten alle sehr gut trainieren und werden auch diese weitere harte Nuss knacken. Lediglich Lea Weh war diese Woche beruflich bedingt verhindert.“

Bitte an die Trommler

Auch die Eltern der Spielerinnen sowie die Abteilung Volleyball sind gefordert: Sie wollen alles geben, um aus dem neuen Kiosk die hoffentlich wieder sehr zahlreichen Zuschauer ausreichend mit Speis’ und Trank versorgen. Aber die Abteilung hat auch eine Bitte an die Fans, genauer gesagt, die Trommler: „Bitte unterstützt uns weiterhin nach besten Kräften. Aber tut das bitte von der Nordseite aus. Dort ist das Trommeln erlaubt und es gibt keinen Stress mit den weiteren Fans.“

Wunsch der Mannschaft

Der SVM will die Unterstützung jedenfalls nicht missen und spielt mit Alissa und Nadine Birk, Nelly Hatzenbühler, Marina Zabel, Lara Schmid, Sandra und Mona Gärtner, Lea-Marie Weh, Ina Wahmhoff, Franziska Holderried, Caja Karpf und Eva Kleiner. Und vor der Partie ab 15 Uhr hofft Kapitän Alissa Birk: „Die gesamte Mannschaft hat hart trainiert und freut sich auf dieses Spitzenspiel. Wir wünschen euch und uns ein spannendes und hochklassiges Volleyballspiel. Und uns natürlich einen Sieg!“