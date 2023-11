Fast überzeugender Doppelschlag - ESVK siegt in der DNL

Die U20 des ESV Kaufbeuren holt in der Qualifikationsrunde der DNL zwei klare Siege gegen Rosenheim. Trainer Andreas Becherer zufrieden über Entwicklung.

28.11.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Wenn nur alles im Leben so einfach wäre: Am Wochenende gelang es der U20 des ESV Kaufbeuren in der Qualifikationsgruppe I sehr gut, die Vorgaben von Trainer Andreas Becherer umzusetzen: In zwei Spielen gegen Rosenheim gewann Kaufbeuren jeweils 5:2. „Die Kritik ging nicht spurlos an der Mannschaft vorbei. Sie wollen es ja auch selbst besser machen. Am Wochenende ist es uns in den Phasen, die schwierig waren, gelungen, sich zu wehren“, sagte der Coach.

Zwei Spiele, ein schweres Drittel

Wirklich schwer war einzig das zweite Drittel in Rosenheim. Kaufbeuren führte schon mit 3:1 und wirkte in dieser Phase minimal nachlässig. „Wir wollen jetzt aber nicht das Haar in der Suppe suchen“, sagte Becherer und sprach über beide Spiele hinweg lieber von „schönen Spielzügen und ebenso schönen Toren“, die seine Mannschaft herausgespielt hatte.

Verfolgerduell in Iserlohn

Im Heimspiel trugen sich zudem mit Jonas Fischer, Linards Zemnickis, Bence Farkas, Jakob Peukert und Georg Thal fünf unterschiedliche Torschützen für den ESVK ein. Am kommenden Wochenende steht für die U20 eine weite Reise an: Es geht nach Iserlohn, wo der Tabellenzweite der Gruppe wartet.